Buổi showcase phim Cục vàng của ngoại quy tụ dàn diễn viên Việt Hương, Lê Khánh, Băng Di, Tuấn Khải, Thư Đan cùng đạo diễn Khương Ngọc vừa diễn ra tại TPHCM.

Chia sẻ với VietNamNet, Việt Hương nói đây là vai diễn điện ảnh lạ và khác biệt nhất từ trước tới nay, khiến chị quyết định tạm gác mọi công việc để tham gia.

Nghệ sĩ Việt Hương và đạo diễn Khương Ngọc tái hợp sau thành công của "Chị dâu".

Trước đó, vai diễn trong phim Chị dâu do Khương Ngọc đạo diễn giúp Việt Hương ghi dấu ấn, được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần 3.

Trở lại với Cục vàng của ngoại, nghệ sĩ vào vai bà Hậu, vừa là người mẹ, người bà cả đời lam lũ, mưu sinh nuôi cháu. Nhân vật trải qua nhiều chặng đường trong suốt bộ phim.

Việt Hương tăng - giảm cân bất thường để đóng vai người phụ nữ từ 40-70 tuổi.

Nữ nghệ sĩ phải tăng hoặc giảm cân bất thường khoảng 5-7kg, có lúc đến 10kg trong 4 giai đoạn của cuộc đời 1 người phụ nữ từ 40 đến 70 tuổi.

"Chỉ có tôi mới đảm bảo được sức khỏe chứ nếu không sẽ mời 1 nghệ sĩ lớn tuổi khác đảm nhận vai này", Việt Hương chia sẻ.

Clip Việt Hương chia sẻ

Việt Hương nói đùa mỗi đạo diễn đều có "nàng thơ" của riêng mình. Chị tự nhận mình và Khương Ngọc có mối quan hệ kỳ lạ đến mức "ám ảnh" nhau.

Cả 2 cãi nhau, giận dỗi và thậm chí chặn nhau trên mạng xã hội. Sau đó, họ gặp gỡ, "làm hòa" để cùng bắt tay cho dự án mới.

Việt Hương “tố” đạo diễn Khương Ngọc gài bẫy mình nhận lời đóng phim.

"Khương Ngọc có cách đặt diễn viên vào vai rất ngang ngược. Có lần bạn ấy bảo nếu tôi không nhận vai là bạn ấy bỏ luôn phim, trong khi tôi còn chưa kịp đọc kịch bản. Nhưng cũng chính Khương Ngọc là người khơi lại lửa nghề trong tôi.

Cậu ấy chọn vai, đặt để rất có chủ đích, nói chuyện ngọt và kể cả ép cũng khéo", chị bày tỏ.

Diễn viên Lê Khánh cũng đánh dấu sự trở lại với vai Diễm - một phụ nữ nhí nhố, tưng tửng nhưng ẩn sâu bên trong là những bi kịch riêng.

Diễn viên Lê Khánh.

Với nữ diễn viên, bài toán lớn nhất là làm sao để nhân vật này kết nối tự nhiên với thế giới xung quanh, đặc biệt là với nhân vật chính - bà Hậu để sự xuất hiện luôn hợp lý, không thừa, không gượng ép trong không khí đời thường của một xóm lao động. Cô nghiên cứu kỹ kịch bản, đồng thời trao đổi với đạo diễn để tìm ra cách diễn hợp lý nhất.

Phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào. Do bận lịch trình cá nhân, nữ nghệ sĩ không thể có mặt tại sự kiện.

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết phim lần này khác với những dự án trước về cách kể chuyện. Anh chọn khai thác câu chuyện theo cách trải dài theo các mùa trong năm, mỗi mùa là một khung ánh sáng khác nhau.

Ngoài Việt Hương, Lê Khánh và Hồng Đào, phim quy tụ dàn diễn viên Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, NSƯT Hữu Châu…

Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình. Phim xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ gồm bà - mẹ - cháu.

Trong đó, tình cảm bà cháu được khai thác nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh của người phụ nữ Việt. Tác phẩm dự kiến ra rạp từ ngày 17/10.

