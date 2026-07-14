Việt Hương và ông xã Hoài Phương vừa chụp bộ ảnh cưới ghi dấu kỷ niệm 20 năm bên nhau. Họ lựa chọn chụp ảnh theo phong cách đường phố tại chung cư Ngô Gia Tự, rạp hát Vườn Lài và chùa Ấn Quang (TPHCM). Đây đều là những địa điểm gắn liền với ký ức tuổi thơ của Việt Hương từ lúc chị sinh ra tới khi trưởng thành.

Việt Hương lần đầu mặc váy cưới chụp ảnh cùng chồng Hoài Phương.

Việt Hương cho biết đến tận 50 tuổi chị mới lần đầu được mặc chiếc váy cưới bởi ngày kết hôn chỉ diện áo dài. Khi thử váy, nghệ sĩ không giấu được cảm giác xúc động và hồi hộp.

“Trước đây tôi đã từng mặc áo cưới nhưng chỉ để phục vụ diễn xuất. Lần này khi mặc, tôi lại có cảm giác rất đặc biệt, vừa hạnh phúc vừa xúc động”, Việt Hương tâm sự với VietNamNet.

Cặp đôi hạnh phúc sau 20 năm gắn bó.

Nghệ sĩ Hoài Phương cũng bày tỏ sự tự hào khi thấy vợ diện trang phục cô dâu trong ngày đặc biệt.

“20 năm vẫn đẹp nhất trong lòng tôi, hiền nhất, ít nói... Nhưng chốt lại cô ấy là bầu trời của tôi, mãi yêu em vợ ơi!”, anh hài hước nhắn nhủ bà xã.

Dịp này, nam nhạc sĩ viết tặng ca khúc Vợ tôi 1,52m như một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho vợ. Ca khúc không chỉ khắc họa hành trình cả 2 bên nhau mà còn lồng ghép cả những vai diễn trong chặng đường nghệ thuật của Việt Hương.

Việt Hương biết ơn ông xã Hoài Phương là hậu phương vững chắc để chị yên tâm làm nghề.

Mới đây, Việt Hương được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn bà Hậu trong phim Cục vàng của ngoại tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Đây là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu 2 năm liên tiếp chị đều đạt giải thưởng này. Ông xã Hoài Phương luôn có mặt tháp tùng và là người đầu tiên chia sẻ niềm vui khi bạn đời đạt thành tích lớn.

Suốt 2 thập kỷ chung sống, cả hai luôn đồng hành và hỗ trợ đối phương trong công việc lẫn cuộc sống. Theo Việt Hương, chính sự thấu hiểu từ chồng giúp chị có thêm động lực để tiếp tục bứt phá trong sự nghiệp, vun vén hạnh phúc tổ ấm.

Cặp đôi đồng hành trong nghệ thuật lẫn kinh doanh.

Cặp nghệ sĩ cũng giữ nguyên tắc tôn trọng lựa chọn của nhau và cùng trao đổi về những vấn đề quan trọng để xây dựng nền tảng gia đình.

Trong đời sống thường nhật, cặp đôi có những phút giây mặn nồng để hâm nóng “lửa yêu”. Mỗi cuối ngày, ông xã luôn dành cho Việt Hương một nụ hôn và nói “Anh yêu em”.

Mỗi cử chỉ của Hoài Phương luôn thể hiện sự quan tâm của anh với gia đình. Những lúc lên xe, vào nhà hay đi ăn uống... anh đều chủ động mở cửa, hỏi han vợ con.

Tổ ấm nhỏ của Việt Hương - Hoài Phương với con gái Elyza.

Cuộc sống đủ đầy, Việt Hương mong muốn gia đình nhỏ vẫn bình yên và luôn đồng hành tới cuối đời. “Với tôi, cả gia đình khỏe mạnh, bên nhau sum vầy trong bữa cơm tối đã là điều may mắn”, chị chia sẻ.

Việt Hương - Hoài Phương kết hôn năm 2006 và có một cô con gái 17 tuổi là Elyza Phương Vy. Những năm gần đây, Việt Hương là một trong những gương mặt “đắt show” trong nhiều dự án phim điện ảnh: Ma da, Chị dâu, Cục vàng của ngoại… Sắp tới, nghệ sĩ trở lại với dự án Xóm ăn sương thuộc đề tài tâm lý - xã hội của đạo diễn Mr. Tô.

Nghệ sĩ Hoài Phương sáng tác ca khúc tặng vợ Việt Hương

Phi Long

Ảnh, clip: Tư liệu