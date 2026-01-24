Vỡ òa nhận liên tiếp 3 giải thưởng nữ chính điện ảnh

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Việt Hương khi liên tiếp gặt hái những giải thưởng lớn ở lĩnh vực điện ảnh.

Với vai diễn Hai Nhị trong phim Chị dâu, Việt Hương gây ấn tượng mạnh, nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn công chúng.

Việt Hương xúc động vì liên tiếp thắng giải "Nữ chính xuất sắc phim điện ảnh" tại các lễ trao giải.

Vai diễn đã mang về cho Việt Hương Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, đồng thời giúp chị đồng đoạt Giải Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 12 (Hạng mục Điện ảnh).

Gần nhất, Việt Hương 1 lần nữa được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2025 hôm 15/1. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, chị rưng rưng xúc động, gửi lời tri ân đến khán giả, ê-kíp vì niềm vui lớn sau 3 thập kỷ làm nghề.

“Đây là năm đặc biệt nhất với tôi vì có đến 3 cúp được nhận trong nghề. Tôi bất ngờ, xúc động vì nỗ lực thầm lặng bấy lâu đã được ghi nhận”, Việt Hương chia sẻ với VietNamNet.

Theo nghệ sĩ, các giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho riêng từng vai diễn mà còn là trái ngọt chị gặt hái được cho hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ.

Bước sang năm 2026, nghệ sĩ ấp ủ nhiều kế hoạch với chặng hành trình mới.

Vốn được yêu thích ở mảng hài, Việt Hương nỗ lực tìm tòi, mong muốn “lột xác” ở những dạng nhân vật tâm lý, gai góc và phức tạp. Dịp năm mới, chị muốn bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục các dạng vai diễn khác lạ.

Bên cạnh đó, Việt Hương tiếp tục đồng hành Sân khấu Trương Hùng Minh - nơi chị đặt nhiều tâm huyết và tiền bạc vào từng vở diễn. Dù biết rõ đầu tư sân khấu khó hồi vốn, nghệ sĩ luôn thấy vui, mãn nguyện vì được thỏa lòng với nghề.

Việt Hương bền bỉ làm nghề, giữ được hào quang ở tuổi trung niên.

Trong showbiz, Việt Hương gần như là trường hợp nghệ sĩ hài nữ duy nhất giữ được hào quang.

Chị hạnh phúc vì tên tuổi thường được đặt cạnh các đồng nghiệp tên tuổi. Lứa đàn em dành sự tôn trọng cho nghệ sĩ như một chị lớn trong nghề. Việt Hương xem đó là may mắn không phải người nghệ sĩ nào tới tuổi này cũng có được.

“Nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ nên xưng tụng tôi là danh hài, chị đại… Song tôi không thích gọi như thế. Tôi luôn biết bản thân đang ở vị trí nào. Tôi không xem mình là ngôi sao vì ai cũng chỉ có một thời”, Việt Hương tâm tình.

Nghệ sĩ mong 10-20 năm nữa còn được làm nghề và có được sự tôn trọng nhất định từ mọi người. Với chị, đó là điều trọn vẹn cho 1 người nghệ sĩ cả đời gắn bó với nghệ thuật.

Được sự hậu thuẫn từ ông xã

Việt Hương kể một số bạn bè thân thiết bảo chị giờ không thiếu thứ gì, khuyên nên nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống.

Thế nhưng nghệ sĩ quan niệm ngày nào còn sức sẽ vẫn lao động, không cho phép bản thân ngồi 1 chỗ.

“Cuộc sống của tôi luôn bộn bề, ít có khái niệm nghỉ ngơi. Ông xã từng khuyên ngăn nhưng hiểu tính vợ nên cuối cùng đành xuôi theo”, Việt Hương cho hay.

Việt Hương - Hoài Phương song hành trong công việc, đời sống.

Ngoài nỗ lực của bản thân, thành công của Việt Hương đến từ hậu thuẫn gia đình, đặc biệt là ông xã - nhạc sĩ Hoài Phương.

Vốn là nhạc sĩ có tiếng ở hải ngoại, Hoài Phương chấp nhận về nước vì vợ con. Anh lùi về sau làm hậu phương quán xuyến nhà cửa, công việc kinh doanh và chăm sóc con gái để Việt Hương yên tâm làm nghề.

Việt Hương quan niệm trong một cuộc hôn nhân, người vợ hay chồng hỗ trợ hết lòng vì đối phương là điều đáng quý. Chị biết ơn chồng nên luôn tìm cách bù đắp cho anh nhiều nhất có thể.

Dẫu bận rộn, nghệ sĩ cố gắng vun vén tổ ấm, lo việc 2 bên nội - ngoại chu toàn để trọn trách nhiệm người phụ nữ gia đình.

Việt Hương luôn tin vào câu nói của ông bà xưa: “Đồng vợ, đồng chồng tát biển đông cũng cạn”. Cả hai luôn tìm thấy ở nhau điểm chung về quan điểm cuộc sống. Từ việc nhỏ đến việc lớn, hai vợ chồng đồng lòng, sẵn sàng hỗ trợ nhau mọi vấn đề.

Đều là dân nghệ thuật nên cả 2 có điểm chung về suy nghĩ, lối sống. Họ ý thức tôn trọng nhau, vun đắp để hôn nhân vững vàng đến hôm nay.

Nghệ sĩ chưa bao giờ thấy xa cách hay tủi thân do ông xã tâm lý, khiến chị yên tâm mỗi khi đi đâu, làm gì. Hành động quan tâm của Hoài Phương như lúc lên xe, vào nhà hay đi ăn uống... bao giờ cũng mở cửa, hỏi han vợ con giúp chị cảm giác được trân trọng.

Có ngày vợ chồng Việt Hương chỉ ngủ 3-6 tiếng vì bận rộn công việc. Chị và chồng không thấy mệt, trái lại hạnh phúc vì luôn kề cận bên nhau sớm tối.

Dẫu đời sống dư dả, họ miệt mài làm việc vì muốn tạo ra giá trị sống, vừa muốn con gái noi gương học hỏi.

“Thực ra mỗi nhà mỗi cảnh, tiêu chuẩn hạnh phúc không ai giống ai. Với tôi, cả gia đình khỏe mạnh, vợ chồng con cái sum vầy bên bữa cơm tối đã là điều may mắn”, chị kể.

Việt Hương trang hoàng nhà cửa đón Tết

Ảnh, clip: NVCC