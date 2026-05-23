Trong showbiz Việt, không ít cặp đôi đã chính thức về chung một nhà, thậm chí có con, đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa có lễ cưới vì nhiều lý do.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Đăng ký kết hôn từ đầu năm 2020 và đón cặp song sinh Leon - Lisa, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn là một trong những cặp đôi được khán giả hỏi nhiều nhất về đám cưới. Câu trả lời của nữ ca sĩ qua nhiều năm đó là không vội, thậm chí chưa chắc có cần thiết hay không.

Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà.

"Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm nhỏ không ổn mà làm to cũng không xong", Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ. Điều duy nhất khiến cô sẵn sàng thay đổi quyết định là nếu chính Leon và Lisa - 2 con chung của hai người - đề nghị ba mẹ tổ chức. Kim Lý, theo lời vợ, từ lâu đã mong muốn được đứng trên lễ đường nhưng năm này qua năm khác, lễ cưới vẫn chưa được nhắc tới.

Thu Phương - Dũng Taylor

Hơn 1 thập kỷ sống chung, Dũng Taylor nhiều lần hỏi Thu Phương: "Hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa?". Nữ ca sĩ thừa nhận, chính câu hỏi lặp đi lặp lại ấy lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn cả việc mặc áo cưới.

Thu Phương và Dũng Taylor

Hai người đính hôn từ ngày 12/12/2012 nhưng mãi đến tháng 5/2023 mới hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Mỹ. Họ đã có với nhau 2 người con - Gia Bảo và Thanh Thủy - từ trước đó. Kế hoạch tổ chức hôn lễ tại Hải Phòng vào tháng 12/2023 bị gác lại vì Thu Phương bất ngờ nhận lời tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Đến tháng 4/2024, nữ ca sĩ còn nửa đùa nửa thật với báo chí: "Tôi muốn đám cưới khi không còn vướng bận nữa, khả năng là năm 70 tuổi". Dũng Taylor đáp lại: "Lúc đó chắc tôi không còn sức để ẵm vợ, phải có người dẫn mới đi được".

Phan Như Thảo - Đức An

Cựu người mẫu Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An về chung nhà từ năm 2015, tổ chức đính hôn riêng tư, đón con gái Bồ Câu vào năm 2017 nhưng suốt gần 1 thập kỷ, không đăng ký kết hôn và không tổ chức đám cưới. Mãi đến tháng 2/2024, họ mới làm thủ tục hôn thú và Phan Như Thảo lý giải rất thẳng thắn: "Tôi lười".

Phan Như Thảo và đại gia Đức An.

Về phần đám cưới, đại gia Đức An - người hơn vợ 26 tuổi và từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ - năm nào cũng muốn tổ chức nhưng vợ vẫn bận. Đầu năm 2025, Phan Như Thảo có câu trả lời gây chú ý không kém: "Đợi lúc nào tôi gày đi, vợ chồng chúng tôi sẽ tính đến chuyện tổ chức đám cưới".

Khi được hỏi thêm, nữ người mẫu cho biết: "Trong hôn nhân, tôi đề cao nhất việc tin tưởng lẫn nhau, tính trách nhiệm, cùng nuôi dạy con". Đại gia Đức An mong sẽ tổ chức đám cưới ở Nha Trang nhưng ngày vui vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Diễn viên Chi Bảo và bà xã doanh nhân Lý Thùy Chang đăng ký kết hôn từ tháng 3/2021, đón con trai Gia Khang năm 2022 và con gái Gia Linh vào tháng 9/2024. Tổ ấm nhỏ đã "đủ nếp đủ tẻ" nhưng lễ cưới vẫn chưa thành hiện thực.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang cùng 2 con.

Kế hoạch cưới tại resort Côn Đảo đầu năm 2024 với khoảng 60 khách mời từng được Lý Thùy Chang hào hứng công bố, song đến nay vẫn chưa ấn định ngày cụ thể. Lý do ban đầu là dịch Covid-19, sau đó là chờ con cứng cáp, rồi chờ resort hoàn thiện.

Quách Ngọc Tuyên - Thảo Hân

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên gặp bà xã Thảo Hân kém anh 16 tuổi trong một tình huống khá đặc biệt khi chính cô là người chủ động bày tỏ tình cảm trước. Cả hai công khai quan hệ năm 2019, hiện đã có 2 con chung và hoàn tất đăng ký kết hôn nhưng hôn lễ vẫn chưa được tổ chức.

Quách Ngọc Tuyên và Thảo Hân bên con gái.

Nam diễn viên từng chia sẻ với VietNamNet: "Tôi và vợ hay nói đùa nhìn các mối quan hệ xung quanh, đang ở với nhau hạnh phúc mà vừa cưới xong là chia tay ngay. Biết đâu 5-10 năm sau, chúng tôi có thêm con cho đủ đầy rồi tổ chức đám cưới cũng không muộn".

Việt Hương - Hoài Phương

Hơn 20 năm chung sống, có con gái Elyza nhưng chưa họ từng có đám cưới. Hoài Phương lý giải thời điểm kết hôn bên Mỹ không có gia đình bên cạnh, bạn bè không nhiều nên không tổ chức lễ cưới rình rang. Anh vẫn dự định tổ chức một hôn lễ nhỏ như món quà tặng vợ.

Việt Hương từng chia sẻ: "Đám cưới sau này đãi 5 món cho cả gia đình mình, đi tới không cần tặng quà chỉ cần mặc đồ đẹp tới chụp hình". Tuy nhiên đến nay lễ cưới vẫn chưa được ấn định.

