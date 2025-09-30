Hoạt động này hưởng ứng ngày Môi trường thế giới với thông điệp “Ek Ped Maa Ke Naam - Một cái cây cho Mẹ Trái Đất” do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khởi xướng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đón tiếp ngài Vipra Pandey. Ảnh: Đăng Huy

Trong không khí thân tình, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp ngài Vipra Pandey - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM.

Hòa thượng bày tỏ niềm vinh dự khi sự kiện được tổ chức tại bổn tự, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến Chính phủ Ấn Độ đã đồng hành, đặc biệt trong việc hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thỉnh Xá lợi Đức Phật về Việt Nam trong Đại lễ Vesak vừa qua.

Tổng Lãnh sự bày tỏ sự xúc động khi được cùng Trưởng lão Hòa thượng tham dự sự kiện giàu ý nghĩa nhân văn. Ông khẳng định, sáng kiến “Một cái cây cho Mẹ Trái Đất” không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn là hành động tri ân đối với cội nguồn sự sống.

"Đây cũng là minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa và tâm linh", Tổng Lãnh sự Ấn Độ bày tỏ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì nghi lễ trồng cây Bồ đề theo truyền thống Phật giáo. Ảnh: Đăng Huy

Trong phát biểu của mình, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh tinh thần gắn bó mật thiết giữa đạo Phật và thiên nhiên.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ đề, và từng dạy rằng cây xanh, bóng mát là nơi nuôi dưỡng thân tâm, là nguồn phước lành cho nhân loại.

“Trồng một cây xanh chính là gieo một hạt giống tình thương và trí tuệ, cũng là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Đây là thông điệp gửi đến thế hệ mai sau: Hãy chăm sóc và gìn giữ Trái Đất như người mẹ hiền”, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và ông Vipra Pandey đã cùng nhau trồng cây chiết từ cội Bồ đề thiêng ở đất Phật (Ấn Độ). Ảnh: Đăng Huy

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự, nhánh cây Bồ đề trồng tại chùa Quốc Ân Khải Tường là một trong hai nhánh được Chính phủ Ấn Độ chiết từ cây Bồ đề thiêng tại Bồ đề Đạo tràng (nơi Đức Phật thành đạo) và trân trọng trao tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là biểu tượng cao quý cho mối gắn kết tâm linh và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hoạt động trồng cây không chỉ lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, mà còn tôn vinh thông điệp từ bi, hòa bình của Phật giáo, đồng thời khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cùng cam kết đồng hành vì một hành tinh xanh và bền vững.