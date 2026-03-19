Đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc song phương với Bộ Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ

Nhận lời mời của Bộ Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ, từ ngày 17-19/3/2026, đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc song phương và tham dự Lễ hội các dân tộc thiểu số Ấn Độ (Bharat Tribes Fest) 2026 do Bộ Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ đăng cai tổ chức tại New Delhi.

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị.

Tương đồng trong quản lý và phát huy sự đa dạng về dân tộc, văn hóa

Tại cuộc làm việc song phương, Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram khẳng định: Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Ấn Độ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông bày tỏ tự hào khi hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đồng thời nhấn mạnh những kết nối sâu sắc từ Phật giáo đã góp phần củng cố quan hệ song phương.

Theo Bộ trưởng Jual Oram, việc đông đảo người dân Việt Nam tham gia chiêm bái xá lợi Đức Phật trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho mối liên hệ đặc biệt về tâm linh và tôn giáo giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram và các đại biểu tại cuộc làm việc song phương

Ông cũng cho rằng, năm 2026 là dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Bộ trưởng Jual Oram bày tỏ tin tưởng với những nỗ lực chung, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời cam kết thúc đẩy sớm ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa hai bộ.

Về phần mình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Jual Oram đã mời Đoàn Việt Nam thăm Ấn Độ và tham dự Lễ hội Bharat Tribes Fest 2026, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước trong thời gian qua.

Bộ trưởng cũng ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Ấn Độ trong việc cung rước xá lợi Đức Phật tới Việt Nam nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa hai quốc gia trong quản lý và phát huy sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và cộng đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Việt Nam xác định đại đoàn kết các dân tộc là vấn đề có tính chiến lược trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ổn định là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững và nhanh hơn. Nhân dịp này, Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó ưu tiên sớm ký kết MOU hợp tác thiết thực giữa hai Bộ.

Dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Bộ trưởng Jual Oram đã dự khai mạc Lễ hội Bharat Tribes Fest 2026. Đây là sự kiện quy mô quốc gia của Ấn Độ, được tổ chức như một nền tảng tích hợp giữa bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển thương mại, khởi nghiệp và đối thoại chính sách.

Việc Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tham dự lễ hội này có ý nghĩa chính trị – đối ngoại và chuyên ngành rõ nét, đặc biệt khi hai nước đều là những quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đề cao đoàn kết xã hội và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong phát triển bền vững.

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển

Cũng trong chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm bình đẳng cho mọi người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của Ấn Độ, đặc biệt là cá nhân Bộ trưởng Kiren Rijiju, trong thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam, khi tạo điều kiện để xá lợi Đức Phật được tôn trí, thu hút khoảng 16 triệu lượt người dân đến chiêm bái.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại Lễ hội các dân tộc thiểu số Ấn Độ 2026

Nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng đây là cơ hội thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị phía Ấn Độ sớm phối hợp ký kết MOU hợp tác giữa hai bộ, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm quản lý dân tộc thiểu số, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju cho rằng, Ấn Độ và Việt Nam đều là những nền kinh tế phát triển năng động, đồng thời có quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt. Ông đánh giá cao ý nghĩa của việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong suốt 10 năm qua.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên G20

Bộ trưởng Kiren Rijiju chia sẻ, ông đã có ấn tượng sâu sắc về lịch sử và tinh thần đấu tranh kiên cường của Việt Nam ngay từ khi còn nhỏ, qua đó càng trân trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Trên cương vị của mình trong Chính phủ Ấn Độ, ông khẳng định đã và sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đồng thời cam kết đẩy nhanh tiến trình ký kết MOU hợp tác giữa hai bộ trong thời gian sớm nhất.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Ấn Độ, Đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên G20; thăm Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ và chiêm bái Xá lợi Đức Phật; tham quan India Gate – công trình tưởng niệm mang đậm dấu ấn lịch sử đồng thời là một trong những biểu tượng nổi bật của Thủ đô Ấn Độ.