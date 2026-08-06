Tại buổi công bố Bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát triển du lịch Việt Nam với VFS Global sáng 6/8, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết, hoạt động này nhằm tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch và nghiên cứu các phương thức quảng bá phù hợp với xu hướng phát triển mới của thị trường quốc tế.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, những năm gần đây du lịch Việt Nam đang phục hồi, tăng trưởng tích cực và từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2025, Việt Nam đón trên 21 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 137 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt mốc 1 triệu tỷ đồng. Năm 2026, ngành du lịch phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho rằng đây là mục tiêu đầy khó khăn và thách thức trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến gay gắt và tình hình toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn.

Lễ công bố Bản ghi nhớ hợp tác du lịch giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Công ty VFS Global. Ảnh: Ngọc Hà

Do đó, công tác xúc tiến quảng bá được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần được đổi mới cả nội dung, phương thức và cách thức thực hiện.

Theo ông, việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp tổ chức quốc tế có mạng lưới rộng, am hiểu thị trường và có khả năng kết nối với khách hàng, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông tại các thị trường nguồn là một trong những hướng đi mới và phù hợp.

Cách tiếp cận này không chỉ góp phần huy động thêm nguồn lực xã hội cho công tác xúc tiến quảng bá mà quan trọng hơn là giúp ngành tiếp cận được tri thức, dữ liệu, kinh nghiệm quốc tế và những phương thức quảng bá hiện đại. Qua đó, nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường, xác định đúng phân khúc khách hàng mục tiêu và triển khai các chương trình xúc tiến sát với nhu cầu thực tế”, ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, ngay trong năm 2026, thông qua hợp tác với VFS Global, du lịch Việt Nam sẽ triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá trực tiếp tại một số thị trường trọng điểm ở Đông Bắc Á.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, cho hay, du lịch Việt Nam vẫn gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá. Đến thời điểm hiện tại, ngành vẫn chưa được cấp kinh phí cho hoạt động này trong năm 2026.

Vì vậy, Cục Du lịch Quốc gia đang nỗ lực thúc đẩy qua nhiều kênh, như cơ chế hợp tác song phương, đa phương mà Việt Nam là thành viên của các tổ chức quốc tế; thúc đẩy hợp tác công - tư; mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, trước đó là Master Card và nay là VFS Global.

Theo bà, đây là doanh nghiệp có thế mạnh về dịch vụ thị thực và truyền thông quảng bá. Tới đây, hai bên sẽ cùng nhau lên kế hoạch cụ thể, chi tiết việc hợp tác hàng năm, cuối năm sẽ đánh giá hiệu quả từ lượng khách đến và mức độ nhận diện thương hiệu.

Tại buổi công bố, ông Simon Peachey - Giám đốc vận hành khu vực Trung Quốc, châu Đại Dương, Nga và CIS (VFS Global) - nhận định Việt Nam là quốc gia được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan tươi đẹp, di sản văn hóa phong phú, nền ẩm thực nổi tiếng thế giới, các đô thị năng động và người dân nồng hậu, hiếu khách.

Theo các định hướng phát triển, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hằng năm dự kiến đạt từ 15-18%. Đây là mục tiêu đầy tham vọng.

Trong khi đó, ông Simon Peachey cho hay với kinh nghiệm 16 năm trong lĩnh vực du lịch cùng mạng lưới toàn cầu tại 169 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời cung cấp dịch vụ cho 71 chính phủ đối tác, VFS Global đã phục vụ hàng triệu lượt khách. Trong đó, có 3 trung tâm tại Việt Nam.

Thông qua mạng lưới quốc tế này, VFS Global có thể đồng hành quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường nguồn trọng điểm như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Đông, châu Âu, Úc.