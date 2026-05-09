Điều là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Suốt hai thập kỷ qua, Việt Nam giữ ngôi đầu thế giới về sản lượng điều nhân xuất khẩu. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, thế mạnh này của Việt Nam tiếp tục rơi vào tình trạng nhập siêu do phải nhập khẩu khối lượng lớn điều thô để phục vụ chế biến.

Cụ thể, trong tháng 4, các doanh nghiệp ở nước ta đã xuất khẩu khoảng 61.100 tấn hạt điều, mang về 433,4 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch đạt 1,29 tỷ USD từ xuất khẩu 186.600 tấn hạt điều các loại.

So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu mặt hàng này giảm 4,6% về khối lượng và giảm 2,9% về giá trị dù giá bình quân 4 tháng đầu năm ước đạt gần 6.934 USD/tấn, tăng 1,7%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hạt điều tháng 4 tăng vọt lên gần 943 triệu USD, cao gấp hơn 2 lần kim ngạch xuất khẩu. Theo đó, Việt Nam đã nhập khẩu 543.100 tấn hạt điều chỉ trong tháng 4, mức cao kỷ lục trong một tháng.

Lũy kế 4 tháng năm 2026, các doanh nghiệp ở nước ta đã chi 2,17 tỷ USD để nhập khẩu 1,3 triệu tấn điều, tăng mạnh 22,8% về khối lượng và tăng 32,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá hạt điều nhập khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 1.704 USD/tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Campuchia là nguồn cung cấp hạt điều lớn nhất cho Việt Nam, với thị phần chiếm 51,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Ba thị trường cung cấp lớn khác gồm Tanzania, Bờ Biển Ngà và Nigeria với thị phần lần lượt là 19,9%, 11,9% và 1,9%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị nhập khẩu hạt điều 3 tháng đầu năm nay từ thị trường Campuchia tăng 28,5%, Tanzania tăng 6,6%, Bờ Biển Ngà tăng 5,4 lần và Nigeria tăng 4,2 lần.

Dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu cũng cho thấy, Việt Nam tiếp tục nhập siêu 880 triệu USD hạt điều. Đáng chú ý, hạt điều còn đứng đầu trong nhóm mặt hàng nông sản có kim ngạch nhập khẩu cao nhất trong 4 tháng đầu năm 2026.