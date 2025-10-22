Ngày 22/10, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Uỷ ban Chương trình Thuỷ văn quốc tế (IHP) Việt Nam phối hợp với Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 32 Ban Chỉ đạo khu vực (RSC) Chương trình Thủy văn quốc tế (IHP) châu Á - Thái Bình Dương.

Quy tụ gần 100 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ 17 Uỷ ban quốc gia IHP khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đây là một trong những hội nghị hợp tác quốc tế quan trọng của UNESCO do Việt Nam tổ chức trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Chương trình IHP và 60 năm Khoa học nước của UNESCO. Sự kiện đánh dấu nhiều thập kỷ cam kết toàn cầu trong thúc đẩy nghiên cứu thủy văn và quản lý nước, bởi quản lý nước khôn ngoan không chỉ là vấn đề khoa học mà còn là “nền tảng cho hòa bình”.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, khẳng định tài nguyên nước là yếu tố thiết yếu cho sự sống và phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và môi trường; kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế dựa trên khoa học và công nghệ, mong đợi kết quả hội nghị sẽ đưa ra các thảo luận thực chất, định hình chiến lược, hướng tới một tương lai hợp tác bền vững về nước.

PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Chủ tịch Ủy ban quốc gia IHP Việt Nam, nhấn mạnh bối cảnh cấp bách khi biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiểm họa thủy văn; khẳng định tầm quan trọng của khoa học, dữ liệu và hợp tác quốc tế trong việc tăng cường khả năng chống chịu và chuẩn bị ứng phó.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa thời sự của hội nghị trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với “tình trạng khẩn cấp về phát triển toàn cầu”, đặc biệt là nước sạch; kêu gọi tăng cường “về mức độ hợp tác và hành động” để ứng phó với thách thức khí hậu tại châu Á - Thái Bình Dương. Đại sứ tái khẳng định vai trò “đối tác tích cực và tin cậy” của Việt Nam trong đóng góp sáng kiến, đăng cai tổ chức sự kiện của UNESCO, phù hợp với khát vọng quốc gia trong kỷ nguyên “phát triển bền vững và ngoại giao khoa học song hành”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các giải pháp đổi mới, bao gồm quản lý rủi ro thiên tai, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu thủy văn, mô phỏng lũ lụt độ phân giải cao phục vụ quản lý dựa vào cộng đồng và quản lý nước bền vững tại các quốc gia đảo nhỏ.

Hội nghị lần thứ 32 Ban Chỉ đạo khu vực (RSC) Chương trình Thủy văn quốc tế (IHP) châu Á - Thái Bình Dương tạo tiền đề quan trọng nhằm điều chỉnh các nỗ lực của khu vực phù hợp với Kế hoạch chiến lược UNESCO IHP-IX (2022 - 2029) “Khoa học vì một thế giới an ninh nước trong một môi trường biến đổi”. Kết quả Hội nghị cũng sẽ đóng góp cho các sự kiện quốc tế lớn sắp tới như Hội nghị Nước Liên hợp quốc 2026 và Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 11 (2027).

Trước đó, ngày 21/10, Hội thảo quốc tế “Khoa học và quản lý nước hướng đến phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu” và các phiên kỹ thuật chuyên đề đã diễn ra, thảo luận về an ninh nguồn nước, quản lý rủi ro thiên tai, đổi mới trong sử dụng nước và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu thủy văn.

Bên lề sự kiện, các đại biểu đã tham quan không gian triển lãm khoa học, nơi trưng bày các sáng kiến nổi bật trong bảo vệ tài nguyên nước, trong đó có 3 dự án của các nhà khoa học trẻ Việt Nam đoạt giải UNESCO Water Challenge 2025.