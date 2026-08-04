Việt Nam có 2 thành phố lọt danh sách

Time Out là tạp chí du lịch, văn hóa và phong cách sống nổi tiếng toàn cầu, ra mắt gần 60 năm. Danh sách "Những thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026" được rút ra từ bảng xếp hạng "Những thành phố có ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026", dựa trên khảo sát từ 24.000 cư dân đô thị toàn cầu.

Mỗi người tham gia sẽ đánh giá giá cả, chất lượng ẩm thực tại nơi họ sống từ quán cà phê, địa điểm ăn sáng, thức ăn đường phố tới nhà hàng cao cấp.

Đứng đầu danh sách năm nay là TPHCM của Việt Nam với 63% người tham gia khảo sát bình chọn. Tờ tạp chí giới thiệu, đây là thành phố có 6 nhà hàng đạt sao Michelin, trong đó có những nơi "nâng tầm món ăn đường phố thành nghệ thuật".

"Tuy nhiên, để cảm nhận trọn vẹn hương vị của TPHCM, du khách không cần đặt bàn trước mà chỉ cần vào những con hẻm tấp nập xe máy quanh chợ Bến Thành, ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ ở góc phố gần nhất, bê một tô phở nóng hổi hoặc vừa đi vừa cắn ổ bánh mì với lớp vỏ giòn rụm", Time Out giới thiệu.

Ẩm thực đường phố đa dạng và hấp dẫn của TPHCM. Ảnh: Linh Trang

Đứng ngay sau TPHCM là Kuala Lumpur (Malaysia) với 62% số phiếu bình chọn; Jakarta (Indonesia) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cùng đạt 59%; Thành phố Mexico (Mexico) và Manila (Philippines) đạt 58%.

Hà Nội đứng ở vị trí thứ 7 với 57%.

Các vị trí còn lại trong danh sách lần lượt thuộc về Johannesburg (Nam Phi), Bangkok (Thái Lan) - 56% và Mumbai (Ấn Độ).

Nhiều lần khen ngợi ẩm thực TPHCM và Hà Nội

Đây không phải lần đầu tiên TPHCM và Hà Nội được Time Out vinh danh về ẩm thực.

Hồi tháng 6, TPHCM được xếp thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do tạp chí này công bố.

Theo Time Out, sự kết hợp giữa các quán ăn lâu đời, văn hóa cà phê sôi động và làn sóng nhà hàng cao cấp đang phát triển mạnh đã đưa TPHCM trở thành một trong những điểm đến ẩm thực đáng chú ý nhất thế giới năm 2026.

Bánh mì, cơm tấm và cà phê sữa đá là những món ăn tiêu biểu phản ánh bản sắc ẩm thực của TPHCM. Đặc biệt, Time Out khuyến nghị du khách nên thử các món ốc. Theo tạp chí, ăn ốc không chỉ là trải nghiệm ẩm thực mà còn là một phần trong nhịp sống về đêm và văn hóa tụ họp của người dân thành phố.

Cà phê sữa là đặc sản của TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, năm 2025, phố ốc Vĩnh Khánh (phường Khánh Hội, TPHCM) cũng từng được Time Out đưa vào danh sách 31 con đường hấp dẫn nhất thế giới.

Trong khi đó, Hà Nội từng được tạp chí này xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách 10 điểm đến có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á năm 2025.

Hà Nội được mô tả là nơi ẩn chứa kho tàng ẩm thực độc đáo: từ bánh mì thịt nướng ở phố cổ, phở nóng nghi ngút trong ngõ nhỏ, phở cô Minh phố Hàng Trống cho đến bánh cuốn Bà Lộc. Đặc biệt, bún chả được coi là "biểu tượng ẩm thực" Thủ đô với thịt nướng, bún tươi, rau sống và bát nước chấm chua ngọt.

Bún chả, bánh cuốn Hà Nội từng nhiều lần được Time Out giới thiệu. Ảnh: Linh Trang/Nguyễn Huy