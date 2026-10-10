Người làm quản lý không cần thành thạo kỹ thuật nhưng phải hiểu rõ công nghệ để nhận diện rủi ro và ra quyết định chính xác trong kỷ nguyên số.

Nhận định trên được PGS.TS Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đưa ra tại buổi trao đổi chuyên đề Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo đối với Lãnh đạo, Quản lý sáng 10/10 tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của 700 cán bộ quản lý và đoàn chuyên gia cấp cao dự án Hợp tác Chính phủ điện tử Pháp - Việt.

PGS.TS Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc chuyên đề, sáng 10/10. Ảnh: Minh Ngọc

Theo ông Đậu Hương Nam, chuyển đổi số và AI đang làm thay đổi cách xây dựng chính sách, tổ chức thực thi và cung cấp dịch vụ công. Công nghệ mở ra khả năng khai thác dữ liệu, dự báo, hỗ trợ ra quyết định; đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro về bảo mật, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình cũng như đạo đức công vụ.

"Chuyển đổi số trước hết là câu chuyện đổi mới tư duy lãnh đạo và năng lực thích ứng của đội ngũ cán bộ. Người lãnh đạo không nhất thiết phải là chuyên gia công nghệ, nhưng cần phải hiểu công nghệ, nhận diện cơ hội và rủi ro để đưa ra những quyết định đúng đắn gắn với bối cảnh thực tiễn", ông Nam nhấn mạnh.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi cán bộ phải biết sử dụng dữ liệu, đồng thời giữ vững bản lĩnh và trách nhiệm trong từng quyết định.

Đồng quan điểm, ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa (Đại sứ quán Pháp), Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, nhận định đội ngũ lãnh đạo, quản lý là chủ thể then chốt quyết định thành bại của tiến trình chuyển đổi số.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa (Đại sứ quán Pháp), Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Minh Ngọc

Ông Soulier cho biết, Pháp đã xây dựng khung thể chế chặt chẽ nhằm kiểm soát việc ứng dụng AI, ngăn ngừa nguy cơ sai lệch dữ liệu và bảo đảm an toàn hệ thống. Đồng hành cùng Việt Nam, phía Pháp đã huy động nguồn vốn tài trợ 3 triệu Euro trong 3 năm qua thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Ngoại giao Pháp.

Dự án đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tiêu biểu là hỗ trợ tư vấn hoàn thiện thể chế và xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia Việt Nam.

Đại diện Đại sứ quán Pháp lưu ý, AI hỗ trợ đắc lực việc đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả công vụ, song cũng đặt ra bài toán lớn về bảo vệ dữ liệu, chủ quyền số và tính minh bạch. Phía Pháp đã xây dựng khung thể chế chặt chẽ nhằm kiểm soát nguy cơ sai lệch khi ứng dụng AI.

Buổi trao đổi chuyên đề đã trang bị cho 700 cán bộ lãnh đạo, quản lý phương pháp ứng dụng dữ liệu và AI (trí tuệ nhân tạo) để tái thiết kế quy trình hành chính, cắt giảm thủ tục rườm rà nhằm xây dựng bộ máy công quyền vận hành minh bạch, tinh gọn và nhanh chóng.

Đi đôi với nâng cao hiệu suất, hội thảo nhấn mạnh tư duy chiến lược về an toàn thông tin, hướng tới thiết lập cơ chế bảo mật đa lớp để bảo vệ dữ liệu quốc gia lẫn dữ liệu cá nhân trước các nguy cơ an ninh mạng.

Đáng chú ý, các chuyên gia khẳng định một nền quản trị số "gần dân" bắt buộc phải lấy con người làm trung tâm. AI dù hiện đại cũng chỉ đóng vai trò trợ lực, không thể thay thế bản lĩnh, tầm nhìn và đạo đức công vụ của người lãnh đạo. Do đó, việc liên tục nâng cao năng lực công nghệ cho đội ngũ cán bộ là chìa khóa xây dựng nền quản trị số hiệu quả, nhân văn và bền vững.