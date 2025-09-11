Ngày 11/9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 1959 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) đối với 4 di tích gồm: Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An; Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Trang thông tin du lịch Cao Lãnh.

Quyết định số 1959 nêu rõ: Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung, hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17/1/2025, đã có 5 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 152 của Thủ tướng, gồm: Chùa Bối Khê (Hà Nội); Đền Xám (Nam Định); cụm di tích liên quan đến nhà Mạc ở Dương Kinh (Hải Phòng); cụm di tích Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 (Hải Phòng); Tháp Bà Pô Nagar (Khánh Hòa).

Như vậy, chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 tới nay, Việt Nam có thêm 9 di tích quốc gia đặc biệt.

Để được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, một di tích phải đáp ứng các tiêu chí có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia, được quy định trong Luật Di sản văn hóa. Các tiêu chí này được phân loại theo từng loại hình di tích như: Di tích lịch sử; di tích kiến trúc nghệ thuật; di tích khảo cổ; danh lam thắng cảnh.

Một di tích chỉ được xem xét xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt sau khi đã được xếp hạng là di tích quốc gia và đáp ứng một trong các tiêu chí trên.

Quyết định cuối cùng do Thủ tướng ban hành, dựa trên hồ sơ thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Tới nay, 18 đợt xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đã được triển khai. Cả nước hiện có 151 di tích quốc gia đặc biệt.