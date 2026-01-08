Ngày 8/1, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Dassault Systèmes khai trương Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence – COE) về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin).

AI và công nghệ bản sao số (Digital Twin) được xem là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững. Hai công nghệ đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ, bán dẫn, năng lượng, y sinh, nhà máy thông minh và đô thị thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ nghiên cứu - phát triển, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro.

Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence – COE) về AI và Bản sao số đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam dựa trên các công nghệ bản sao ảo của Dassault Systèmes. Ban đầu tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, COE sẽ mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn, vận tải và các mô hình di chuyển. Thông qua trung tâm, sinh viên và các chuyên gia trong ngành sẽ tiếp cận những thực tiễn tốt nhất của ngành dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence – COE) về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin) chiều 8/1. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện niềm tin ngày càng mạnh mẽ của các đối tác Pháp và châu Âu đối với môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như chuyển đổi chiến lược mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Thời gian tới, để các trung tâm vận hành hiệu quả và thành công, Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn Dassault Systemes tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động R&D tại Việt Nam, phấn đấu có 1.000 kỹ sư chất lượng cao trước năm 2030; kết nối với các công ty trong mạng lưới của tập đoàn để mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trước mắt tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước để chuyển giao công nghệ, qua đó từng bước đưa Việt Nam trở thành “cứ điểm” đầu tư của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Cuối cùng, Dassault Systemes cùng NIC thúc đẩy mô hình hợp tác “3 Nhà” (nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp) nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Trong đó, tăng cường chuyển giao các giáo trình đào tạo, mở rộng cả quy mô và tần suất tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn trong các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đánh giá sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes là mô hình hợp tác tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước, năng lực công nghệ của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. "Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số không chỉ là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ, mà còn là không gian đào tạo, ươm tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ, ứng dụng và sáng tạo các công nghệ chiến lược tiên tiến”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Về phía Tập đoàn Dassault Systèmes, ông Samson Khaou - Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn, Phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết sự kiện củng cố cam kết lâu dài của công ty đối với quá trình chuyển đổi số và công nghiệp của Việt Nam. Cả hai sáng kiến sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các kỹ sư có tay nghề cao, thúc đẩy đổi mới tập trung vào ngành và hỗ trợ các ưu tiên công nghệ cao của quốc gia.