Thành quả sau hàng chục năm nghiên cứu phát triển

Theo BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 6 tuổi, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do nhiều nhóm virus đường ruột gây ra, trong đó chủng EV71 là một trong những tác nhân liên quan đến phần lớn trường hợp tử vong hoặc gặp biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch.

BS. Chính cho biết vắc xin tay chân miệng do EV71 của Substipharm Biologic được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi - nhóm tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng cao nhất. Vắc xin có lịch tiêm từ 2-3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm.

BS. Trương Hữu Khanh (ngoài cùng bên trái), người có hàng chục năm gắn bó với công tác điều trị các ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam chứng kiến mũi vắc xin phòng EV71 đầu tiên được tiêm tại VNVC. Ảnh: Nhân Lê

Vắc xin được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III tại Việt Nam, chứng minh khả năng bảo vệ tốt trước EV71. Theo dữ liệu được công bố, vắc xin đạt hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71, không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm và đồng thời tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71.

Ông Fabrice Baschiera, Tổng Giám đốc điều hành Substipharm Biologics, bày tỏ vui mừng khi đơn vị được đồng hành cùng VNVC mang vắc xin tay chân miệng về, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai vắc xin quan trọng này. Substipharm Biologics kỳ vọng sẽ cùng VNVC mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin, góp phần bảo vệ hàng triệu trẻ em trước nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng do EV71.

VNVC tiếp nhận lô vắc xin tay chân miệng đầu tiên, hoàn tất chuẩn bị về nhân lực, chuyên môn, bảo quản và vận chuyển để triển khai tiêm an toàn cho trẻ. Ảnh: Mộc Thảo

BS. Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho biết vắc xin phòng tay chân miệng do EV71 là giải pháp được giới nhi khoa mong đợi nhiều năm qua.

“Rất nhiều phụ huynh hỏi tôi khi nào mới có vắc xin tay chân miệng. Mỗi mùa bệnh, phụ huynh lo, bác sĩ cũng áp lực vì có những trẻ ban đầu vẫn tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã chuyển nặng, cần nhiều nhân lực, thuốc men và thiết bị hồi sức. Khi dịch lớn, số trẻ nhập viện tăng nhanh càng gây áp lực lên hệ thống điều trị. Khi Việt Nam có vắc xin phòng EV71 cho trẻ, tôi rất mừng”, BS. Khanh chia sẻ.

Bé trai hơn 1 tuổi ở TP.HCM mắc tay chân miệng chủng EV71 nhanh chóng chuyển từ độ 1 lên độ 4, phải đặt ECMO, lọc máu liên tục tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Bảo Ngọc

TS.BS Nguyễn An Nghĩa, Phó Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, chủng EV71 là tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng nhất so với các chủng virus khác bởi đặc tính có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, biểu hiện ngoài da, niêm mạc nên dễ nhầm với bệnh thông thường. “Có trẻ buổi sáng vẫn chơi bình thường nhưng vài giờ sau đã xuất hiện biến chứng thần kinh”, bác sĩ An Nghĩa chia sẻ.

VNVC chuẩn bị sớm nguồn cung, năng lực để tiêm vắc xin cho trẻ

Ngay trong ngày đầu Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai tiêm vắc xin, nhiều gia đình tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và các địa phương đã đưa trẻ đến khám sàng lọc và tiêm chủng. Hàng chục nghìn lượt đăng ký đặt trước được ghi nhận tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc.

Tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (56 tuổi, phường Phúc Lợi) đưa cháu gái Thảo Tiên (24 tháng tuổi) đến VNVC tiêm ngay trong ngày đầu triển khai. Từng chứng kiến chị của Tiên mắc tay chân miệng, bà cho biết gia đình rất mừng khi nay đã có vắc xin và đưa cháu đi tiêm sớm để chủ động phòng bệnh.

Bà Minh Nguyệt (56 tuổi, phường Phúc Lợi, Hà Nội) đưa cháu gái đến VNVC tiêm vắc xin tay chân miệng sáng 25/9. Ảnh: Anh Tuấn

BS. Bạch Thị Chính cho biết, để vắc xin phòng tay chân miệng sớm đến với trẻ em trong nước, từ vài năm trước, VNVC đã làm việc với Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) nhằm ưu tiên đưa vắc xin về Việt Nam.

VNVC cũng đã đào tạo đội ngũ, cập nhật hướng dẫn chuyên môn, tổ chức các buổi hội thảo trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị hệ thống tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển vắc xin ở 2-8°C trong dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP. Với gần 300 trung tâm trên toàn quốc, hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế cùng kinh nghiệm triển khai nhiều vắc xin mới, VNVC sẵn sàng tổ chức tiêm đồng bộ trên toàn hệ thống, giúp trẻ ở nhiều địa phương được tiếp cận vắc xin sớm, an toàn và thuận tiện.

Diệu Thuần