Hơn 2 tháng, gần 3.000 trẻ mắc tay chân miệng

Thời gian gần đây, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay đã có gần 3.000 trẻ được chẩn đoán mắc bệnh. Trong số này, khoảng 1/3 số trường hợp phải nhập viện điều trị.

So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc đã tăng 56%, trong khi số ca nội trú tăng gấp đôi. Dù phần lớn bệnh nhi có diễn biến nhẹ và có thể tự hồi phục, vẫn có những trường hợp trở nặng nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho hay tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi. Tác nhân gây bệnh là các virus đường ruột, lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa và dễ bùng phát thành dịch trong cộng đồng.

Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim hoặc phù phổi cấp, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm.

Một quan niệm sai lầm phổ biến là trẻ chỉ mắc tay chân miệng một lần. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Lâm, điều này không chính xác. Trẻ hoàn toàn có thể mắc bệnh nhiều lần do virus gây bệnh thuộc nhóm Enterovirus gồm nhiều chủng khác nhau như Coxsackievirus hay EV71. Cơ thể chỉ tạo miễn dịch với từng chủng cụ thể, không bảo vệ lâu dài với các chủng khác.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cho rằng chỉ khi trẻ nổi nhiều mụn nước thì bệnh mới nguy hiểm. Thực tế, mức độ nặng của bệnh không phụ thuộc vào số lượng mụn nước mà phụ thuộc vào chủng virus và nguy cơ biến chứng thần kinh, tim mạch. Có những trường hợp trẻ chỉ sốt hoặc loét miệng nhẹ nhưng vẫn có thể diễn biến nặng rất nhanh.

3 dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng

Tiến sĩ Lâm cũng chỉ ra 3 dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng mà phụ huynh cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là sốt cao trên 39 độ C kéo dài hơn 2 ngày và đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Thứ hai là hiện tượng giật mình chới với từng cơn ngắn, thường xảy ra khi trẻ bắt đầu ngủ hoặc khi nằm ngửa. Thứ ba là run chi với biểu hiện tay chân run rẩy, trẻ đi lại loạng choạng.

“Khi xuất hiện những dấu hiệu này, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để được theo dõi và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm”, Tiến sĩ Lâm nhấn mạnh.

Đáng lưu ý, chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không tự ý cho trẻ dùng kháng sinh. Bệnh do virus gây ra, kháng sinh không có tác dụng, thậm chí có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách.

Bố mẹ cũng không nên kiêng mà cần tắm rửa cho trẻ nhẹ nhàng hằng ngày bằng nước sạch hoặc xà phòng sát khuẩn, tránh chà xát mạnh làm vỡ các nốt phỏng, không tự ý chọc vỡ mụn nước hay đắp lá lên da. Sau khi tắm, có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn theo hướng dẫn để phòng nhiễm trùng, đồng thời cắt móng tay cho trẻ để hạn chế việc gãi làm tổn thương da.