Bộ KH&CN đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 90 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI-90) và các hội nghị liên quan từ ngày 13-15/10/2026 tại Đà Nẵng.

Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 250 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan phụ trách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các đối tác, chuyên gia và nhà khoa học trong nước, quốc tế. Ảnh: VGP

COSTI là cơ chế hợp tác cấp quan chức cao cấp của ASEAN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có chức năng hỗ trợ Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (AMMSTI) triển khai các định hướng hợp tác khu vực.

COSTI-90 diễn ra trong giai đoạn đầu thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2035 (APASTI 2026–2035), tạo cơ hội để các nước cụ thể hóa ưu tiên hợp tác và tăng cường kết nối năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của khu vực.

Chương trình gồm 7 cuộc họp chính thức: các cuộc họp của 5 tiểu ban chuyên môn, Cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng tư vấn cho COSTI (BAC-21) và phiên toàn thể COSTI-90.

Đây là kỳ họp đầu tiên của 5 tiểu ban sau khi cơ cấu chuyên môn của COSTI được kiện toàn tinh gọn từ 9 tiểu ban, hướng tới nâng cao hiệu quả phối hợp và triển khai hợp tác.

Ngày 13/10, 5 tiểu ban họp đồng thời, bao gồm: Hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Công nghệ chuyên sâu và mới nổi; Công nghệ sinh học và khoa học thực phẩm; Công nghệ vật liệu và năng lượng; Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ.

Cuộc họp BAC-21 diễn ra vào sáng 14/10; phiên toàn thể COSTI-90 bắt đầu vào chiều cùng ngày và tiếp tục trong ngày 15/10.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự kiến rà soát tiến độ thực hiện các kết luận của AMMSTI và triển khai APASTI 2026–2035; xem xét các sáng kiến, nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hợp tác mới; đồng thời cập nhật hợp tác với các đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế.

Trên cơ sở báo cáo của các tiểu ban và Hội đồng tư vấn, COSTI sẽ thảo luận, thống nhất định hướng và các hoạt động triển khai trong thời gian tới.

Theo chương trình dự kiến, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ tham dự, phát biểu chào mừng Hội nghị vào chiều 14/10.

Việt Nam hướng tới thúc đẩy triển khai APASTI gắn với kết quả cụ thể, có thể đo lường và ứng dụng; tăng cường nghiên cứu chung, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu và trao đổi nhà khoa học; đồng thời kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ASEAN.

Các định hướng này nhằm đưa hợp tác khu vực đến gần hơn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu.

Một điểm nhấn của Hội nghị là Vòng chung kết và Lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN–Hoa Kỳ dành cho phụ nữ năm 2026, dự kiến diễn ra vào chiều 14/10.

Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN”, giải thưởng tôn vinh những đóng góp của các nhà khoa học nữ trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào y tế.

Bốn nhà khoa học nữ vào vòng chung kết sẽ trình bày công trình nghiên cứu và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo để lựa chọn người đạt giải ở hai hạng mục: nhà khoa học giữa sự nghiệp và nhà khoa học cao cấp.

Bên lề Hội nghị, Hội thảo về kết quả nghiên cứu khảo sát sinh học kỹ thuật trong ASEAN dự kiến tổ chức vào sáng 14/10, trong khuôn khổ dự án do Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh tài trợ, Đại học Putra Malaysia chủ trì thực hiện.

Hội thảo trao đổi về năng lực, cơ hội và nhu cầu hợp tác, đồng thời đóng góp ý kiến cho việc xây dựng tầm nhìn và dự thảo lộ trình sinh học kỹ thuật ASEAN.

Chiều 15/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu UL (Hoa Kỳ) dự kiến tổ chức Hội thảo quốc tế “Phụ nữ đổi mới sáng tạo vì ASEAN: Kiến tạo tương lai thông qua Khoa học và Công nghệ”.

Hoạt động nhằm kết nối các nhà khoa học nữ, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và thế hệ trẻ trong các lĩnh vực STEM.

Việc đăng cai COSTI-90 thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác ASEAN về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị là dịp tăng cường kết nối hệ sinh thái trong nước với các đối tác khu vực và quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, huy động tri thức và nguồn lực phục vụ phát triển; đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Đà Nẵng tới bạn bè quốc tế.