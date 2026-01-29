Đây cũng là lần đầu khu vực Đông Nam Á được IBF lựa chọn làm điểm đến cho hội nghị cấp cao này. Dự kiến hội nghị của IBF tổ chức tại The Grand Ho Tram, từ 24-28/5/2026.

Hội nghị Thường niên IBF được xem là “diễn đàn quyền lực” của boxing chuyên nghiệp, nơi quy tụ các nhà vô địch thế giới, lãnh đạo liên đoàn, các nhà tổ chức và giới quản lý quyền anh hàng đầu toàn cầu. Tại đây, IBF thảo luận những vấn đề cốt lõi như điều chỉnh luật thi đấu, xếp hạng võ sĩ, công tác điều hành các trận tranh đai, cũng như định hướng phát triển của quyền anh chuyên nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị IBF lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Việc Việt Nam được lựa chọn đăng cai hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt với nền quyền anh trong nước.

Hội nghị Thường niên IBF lần thứ 41 dự kiến thu hút hàng trăm đại biểu quốc tế, ngoài việc nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ quyền anh thế giới còn tạo cú hích quan trọng cho sự phát triển chuyên nghiệp, bài bản và bền vững của boxing Việt Nam trong tương lai.