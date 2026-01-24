Theo thỏa thuận bản quyền đạt được, tất cả các sự kiện của Zuffa Boxing trong liên tục 3 mùa giải từ từ năm 2026 - 2028 được phát trực tiếp và độc quyền trên các nền tảng của FPT Play. Ngay trong tháng 1, khán giả Việt Nam có thể thưởng thức 6 trận đấu, bao gồm 3 trận Prelims và 3 trận Main Card, trong sự kiện Zuffa Boxing 1 vào ngày 24/1.

Zuffa Boxing hứa hẹn mang tới những trận đấu hấp dẫn.

Zuffa Boxing là giải quyền Anh trực thuộc TKO Group Holdings - công ty sở hữu cả UFC và WWE. Giải đấu này nhanh chóng trở thành tâm điểm của làng quyền Anh thế giới sau sự kiện “superfight” hạng siêu trung (super middleweight) giữa Canelo Álvarez và Terence Crawford vào cuối năm 2025.

Với tần suất dự kiến chỉ từ 2–4 sự kiện mỗi năm, Zuffa Boxing được định vị như một giải quyền Anh cao cấp, nơi mỗi sự kiện đều mang tính đặc biệt, mỗi trận đấu đều là tâm điểm. Đây không chỉ là một giải đấu mới, mà là nỗ lực tái cấu trúc boxing hiện đại, đưa môn thể thao này tiến gần hơn tới mô hình thành công mà MMA đã đạt được trong hai thập kỷ qua.