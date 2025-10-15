Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức họp báo công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng để lấy ý kiến nhân dân.

Giới thiệu về những điểm mới đáng chú ý của dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, GS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, văn kiện Đại hội được xây dựng dưới một văn kiện thống nhất gọi là báo cáo chính trị. Trước đây, ngoài báo cáo chính trị còn có báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo về công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng.

GS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Phạm Hải

Theo ông Tấn, ban đầu quy trình chung là thực hiện 3 báo cáo chính, nhưng sau đó Bộ Chính trị đã quyết định tích hợp 3 báo cáo này thành một báo cáo duy nhất là báo cáo chính trị, những nội dung còn lại được xây dựng dưới dạng phụ lục. Lý do là để các quan điểm liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng được thể hiện tập trung, thống nhất. Việc này cũng giúp nhân dân, cán bộ, đảng viên trực tiếp tiếp nhận và thực hiện theo một văn bản thống nhất.

Báo cáo chính trị có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”

Ông Tấn khẳng định, tư tưởng nhất quán trong chủ đề báo cáo chính trị là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH). Con đường đi lên CNXH là mục tiêu nhất quán, trước sau như một.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cũng thông tin thêm, điểm mới của dự thảo văn kiện lần này chỉ tập trung vào những vấn đề gắn với bối cảnh thế giới và trong nước hiện nay, trong đó nhấn mạnh hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Tấn cũng cho hay, một nội dung mới đáng chú ý nữa là dự thảo báo cáo chính trị lần này đưa ra mục tiêu rất quan trọng: GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Với tinh thần ấy, các mục tiêu đưa ra gắn với quan điểm rất quan trọng: “Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Mục tiêu đặt ra cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới là: “Vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”

Theo GS. Tạ Ngọc Tấn, báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng có rất nhiều nội dung mới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến quan điểm lập trường chính trị là vẫn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, mục tiêu xây dựng CNXH và con đường đi lên CNXH, kiên định đường lối đổi mới và coi lý luận về đổi mới là một bộ phận trong nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một quan điểm chỉ đạo mới nữa là xác định những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong giai đoạn tới. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đưa môi trường trở thành một nội dung trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, bổ sung quan điểm "đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng được xác định là trọng yếu, thường xuyên".

Cụ thể, dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên".

Ngoài ra, dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia làm động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng”.

Dự kiến các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2026-2030 Về kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt khoảng 8,5%/năm. Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 - 1,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,78; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030) giảm 1 - 1,5 điểm phần trăm mỗi năm. Về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng duy trì mức 42%; tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ở lưu vực các sông đạt khoảng 65-70%; lượng phát thải khí nhà kính giảm 8 - 9%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn môi trường đạt khoảng 98-100%; tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển của quốc gia.