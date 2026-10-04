Cả 10 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026 đều đoạt huy chương, trong đó có 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

Chiều 4/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ bế mạc và trao giải tại kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) năm 2026, tại ĐH Phenikaa.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội dự thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, gồm đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh. Tất cả 10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

2 đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026.

Tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chúc mừng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi.

Bà Hà cho hay mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách.

“Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào; những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước. Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Kỳ thi IOAA năm 2026 do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan. Sở GD-ĐT Hà Nội là cơ quan chủ trì; ĐH Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội (65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam) và 320 thí sinh tranh tài. Đây là kỳ IOAA có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Chung cuộc, về kết quả các phần thi cá nhân, ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026 trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng đặc biệt, gồm: 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất; 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết; 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành; 1 nhóm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi Poster.

IOAA là kỳ thi Olympic quốc tế dành cho học sinh THPT trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn, với yêu cầu cao về kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Các nội dung thi cá nhân gồm: Lý thuyết, Phân tích dữ liệu, Quan sát qua kính thiên văn và Quan sát trong nhà chiếu hình. Các phần thi đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực xử lý dữ liệu, kỹ năng quan sát và vận dụng kiến thức thiên văn trong các tình huống thực tiễn.