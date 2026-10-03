Bộ GD-ĐT cho biết, việc hoàn thiện sách giáo khoa lớp 1-12 tới đây được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Song, Bộ nhấn mạnh đây không phải là việc xây dựng lại chương trình và sách giáo khoa từ đầu.

Bộ GD-ĐT cho biết, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng, Bộ đã chủ động tổ chức rà soát Chương trình giáo dục phổ thông; thành lập các nhóm nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên và các đối tượng có liên quan.

Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông được rà soát, cập nhật, bổ sung, Bộ sẽ tổ chức triển khai việc hoàn thiện sách giáo khoa (SGK), bảo đảm tính kế thừa, ổn định, không gây xáo trộn lớn trong dạy và học; đồng thời cập nhật kịp thời những yêu cầu, định hướng mới của chương trình vào SGK.

Theo Bộ GD-ĐT, việc hoàn thiện SGK được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028-2029. Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, đây không phải là việc xây dựng lại chương trình và SGK từ đầu, mà là quá trình kế thừa, rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

“Cách tiếp cận này vừa bảo đảm yêu cầu đổi mới, cập nhật những nội dung cần thiết, vừa giữ được tính ổn định, liên tục của quá trình dạy học, hạn chế xáo trộn đối với nhà trường, giáo viên, học sinh và gia đình”, Bộ GD-ĐT nêu.

Học sinh một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, việc hoàn thiện SGK sẽ kế thừa và cập nhật, bổ sung những yêu cầu mới của Chương trình giáo dục phổ thông như chú trọng các nội dung nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung, cập nhật các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng phù hợp với yêu cầu của Chương trình và lứa tuổi học sinh.

Đồng thời, tiếp tục rà soát nội dung SGK theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện dạy học thực tế ở các vùng, miền; giảm những nội dung trùng lặp, nặng về lí thuyết hoặc quá chuyên sâu, không cần thiết đối với giáo dục phổ thông. Quá trình này cũng sẽ rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền SGK.

Bộ GD-ĐT cho hay, việc rà soát, hoàn thiện được thực hiện cầu thị, thực chất, lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh, các tầng lớp nhân dân, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học và nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy.

Bên cạnh việc hoàn thiện nội dung chương trình và SGK, Bộ GD-ĐT cũng sẽ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách.

Theo Thông báo số 494/TB-VPCP, bản quyền SGK phải được xác định là tài sản của Nhà nước; Bộ GD-ĐT chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền; đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí SGK cho học sinh theo lộ trình quy định.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ rà soát, đổi mới phương thức phát hành, cung ứng SGK, nghiên cứu cắt giảm các khâu trung gian, tăng tính chủ động của địa phương và đa dạng hóa các kênh cung ứng phù hợp với điều kiện thực tế.