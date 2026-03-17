“Bước vào đây giống như một chi nhánh ngân hàng: quầy dịch vụ khách hàng có vách ngăn nhựa, điện thoại để bàn, tờ rơi và danh thiếp nhân viên. Có cả khu vực chờ và phòng họp riêng, tất cả đều mang logo hoặc màu xanh đặc trưng của nhà băng”, The Guardian mô tả.

Tuy nhiên, đây là những căn phòng mô phỏng nằm bên trong một khu phức hợp rộng lớn ở biên giới Thái Lan - Campuchia. Các nhóm tội phạm đã sử dụng mô hình lừa đảo tinh vi quy mô công nghiệp để chiếm đoạt tiền của nạn nhân từ châu Á, Australia đến Nam Mỹ.

Tòa nhà 6 tầng tại thị trấn biên giới O'Smach (Campuchia) có những căn phòng được thiết kế giống hệt đồn cảnh sát của Australia, Singapore và Trung Quốc, trang bị đầy đủ đồng phục, huy hiệu giả và kịch bản để đọc qua điện thoại.

Các tòa nhà trung tâm lừa đảo ở O Smach, Campuchia, vào ngày 6/3. Ảnh: Bloomberg Một người lính Thái Lan đi bộ trong khu phức hợp lừa đảo ở O Smach vào ngày 6/3. Ảnh: Bloomberg Binh sĩ Thái Lan tuần tra xung quanh tòa nhà vào ngày 12/3. Ảnh: CNA Cảnh tượng sau khi giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia xảy ra bên ngoài trung tâm, ngày 12/3. Ảnh: CNA Nhà kho của trung tâm lừa đảo. Ảnh: Bloomberg Những buồng làm việc được trang bị cách âm và kịch bản lừa đảo. Ảnh: CNA Đồn cảnh sát Trung Quốc giả mạo bên trong trung tâm lừa đảo Campuchia. Ảnh: Bloomberg

Quân đội Thái Lan đã tiến hành ném bom và giành quyền kiểm soát khu vực này trong các cuộc đụng độ biên giới với Campuchia năm ngoái. Bên trong tòa nhà là những vết đạn xuyên thủng, trần nhà sập và mảnh kính vỡ. Các ông trùm và nhân viên dường như đã tháo chạy khi giao tranh leo thang, bỏ lại thức ăn, hàng đống tài liệu, công cụ lừa đảo và những xấp tiền giống hệt tờ 100 USD.

Hệ thống vận hành được tổ chức cực kỳ bài bản. Có những phòng chứa 30 bàn làm việc, mỗi bàn được bọc mút cách âm. Các tấm bảng trắng ghi chú mục tiêu của nhân viên: "Không còn tiền, đã lấy 279.000". Một cuốn sổ tay ghi chép quá trình nhắm vào nạn nhân Brazil có đoạn: "Hôm nay không có khách hàng nào chuyển tiền - đang cố gắng tìm khách mới và thuyết phục khách cũ".

Các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang bùng nổ khắp Đông Nam Á. Riêng tại Campuchia, Viện Hòa bình Mỹ (USIP) ước tính ngành công nghiệp gian lận này tạo ra 12,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương một nửa GDP chính thức của đất nước. Dưới áp lực quốc tế, Campuchia đã cam kết quét sạch tội phạm mạng trước cuối tháng 4 và tuyên bố đã đóng cửa 200 cơ sở sau khi ông trùm Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc hồi tháng 1.

Tài liệu thu thập được chứa các hướng dẫn chi tiết để dụ dỗ nạn nhân đầu tư hoặc lừa tình. Một sổ tay hướng dẫn: "Hãy bịa ra một câu chuyện gia đình cảm động để khách hàng tự động bày tỏ sự quan tâm và đồng cảm... Tạo ra cảm giác hão huyền bằng các cụm từ như 'kế hoạch tương lai' hoặc 'chúng ta có thể cùng nhau làm điều này'".

Nhân viên thậm chí phải làm các bài kiểm tra trắc nghiệm để mài giũa kỹ năng. Thiếu tướng Siriwat Deepor, Phó phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết các mạng lưới này có cấu trúc giống hệt một công ty - với bộ phận đào tạo, tài chính, bộ phận mở tài khoản trung gian để rửa tiền và cả đội ngũ sáng tạo chuyên nghĩ ra các chiêu trò mới.

Ngoài lừa tình, kịch bản lừa đảo còn mở rộng sang mạo danh cơ quan chức năng. Nạn nhân ở Ấn Độ bị đe dọa vì "quảng cáo bất hợp pháp". Tại phòng cảnh sát Australia giả mạo, kịch bản hướng dẫn gọi cho chủ nhà hàng để đặt suất ăn cho sự kiện. Tại phòng cảnh sát Singapore giả, có sẵn bức thư đóng dấu "công chứng viên" cáo buộc mục tiêu phạm tội rửa tiền.

Nhân viên sinh hoạt trong các phòng ngủ tập thể giường tầng (8 người/phòng). Vẫn chưa rõ những người này có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không, dù khu vực O'Smach từng bị điểm tên trong báo cáo của Mỹ về tình trạng cưỡng bức lao động. Việc tìm thấy một chiếc còng tay treo trên cầu thang càng làm dấy lên nghi ngờ, theo The Guardian.

Nhà chức trách Thái Lan ước tính có khoảng 20.000 người làm việc trên toàn bộ khu phức hợp gồm 157 tòa nhà. Bà Kristina Amerhauser, nhà phân tích cấp cao tại Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có tổ chức Xuyên quốc gia nhận định dù ông trùm Chen Zhi đã bị bắt, nhiều kẻ cầm đầu khác vẫn đang ngang nhiên hoạt động.

(Theo The Guardian)