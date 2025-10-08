Ngày 8/10, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hóa: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.

Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế như đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các sở ngành TP Đà Nẵng cùng nhiều tổ chức như Tether, Ngân hàng Quân đội (MB) và Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Công nghệ Thế hệ Mới... thể hiện sự quan tâm lớn đối với định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, dữ liệu từ CoinMarketCap - một trong những nền tảng dữ liệu tiền mã hóa - cho thấy quy mô thị trường tài sản mã hoá toàn cầu hiện vượt 4.270 tỷ USD và được dự báo có thể đạt mốc 10.000 tỷ USD vào năm 2030.

Thị trường ghi nhận hơn 600 triệu người dùng, giá trị giao dịch 24 giờ đạt 204 tỷ USD. Đã có khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ xây dựng khung pháp lý rõ ràng, trong đó gần một nửa có quy trình cấp phép cụ thể cho sàn giao dịch tài sản mã hoá.

Diễn đàn diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán (UBCKNN), cho biết thị trường tài sản mã hoá là cơ hội để Việt Nam bứt phá tăng trưởng, song “từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường là hành trình dài”. Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam và Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTC) là nền tảng để các định chế tài chính, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư tham gia thị trường minh bạch, có kiểm soát.

Từ góc độ quản lý, bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN), đánh giá Đà Nẵng với định hướng hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường tài sản số. Tuy nhiên, bà lưu ý cần xác lập rõ trách nhiệm trong phòng chống rửa tiền và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan như Công an, Thuế, Ngân hàng Nhà nước…

Ông Phan Đức Trung cho biết, Việt Nam được xếp trong nhóm 6 điểm nóng toàn cầu về dòng tiền gian lận.

Đáng chú ý, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA và Chủ tịch Công ty 1Matrix, cho rằng cùng với cơ hội mở rộng, thị trường tài sản số cũng đối mặt rủi ro an toàn tài chính ngày càng rõ nét. Ông dẫn chứng, năm 2024, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng (IC3) thuộc FBI ghi nhận thiệt hại toàn cầu từ lừa đảo tài sản số hơn 9,3 tỷ USD, tăng gần 70% so với năm trước. Việt Nam được xếp trong nhóm 6 điểm nóng toàn cầu về dòng tiền gian lận. Đây là lời nhắc rằng cơ chế giám sát là điều kiện không thể thiếu để bảo đảm niềm tin thị trường.

Theo ông Trung, trong bối cảnh đó, công nghệ tuân thủ (regtech) chính là “cầu nối” để dung hòa giữa sáng tạo và quản lý. Các giải pháp công nghệ như định danh điện tử (e-KYC), trí tuệ nhân tạo phát hiện giả mạo, phân tích dữ liệu lớn hay truy vết giao dịch trên chuỗi giúp sớm phát hiện các giao dịch bất thường, hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra và bảo vệ nhà đầu tư.

Chủ tịch VBA cũng cho rằng Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế thể chế hiếm có để tiên phong mô hình thị trường tài sản mã hoá nội địa nhờ Luật Công nghiệp Công nghệ số (hiệu lực 2026), Nghị quyết 222 về TTTC và Nghị quyết 136 về cơ chế đặc thù.

“VBA sẵn sàng phối hợp với Đà Nẵng trong đào tạo nhân lực, hỗ trợ điều tra gian lận và chuẩn hóa quy trình, hướng tới một thị trường vừa đổi mới vừa tuân thủ, đủ sức thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước", ông nói.

Kết luận diễn đàn, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết Nghị quyết 05, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 136 là cơ sở để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ về đổi mới sáng tạo, từng bước hiện thực hóa mục tiêu Trung tâm Tài chính Quốc tế và các mục tiêu phát triển kinh tế chung của thành phố.

Riêng với thị trường tài sản mã hoá, ông Minh đề nghị các cơ quan Trung ương, hiệp hội và doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng trong thúc đẩy, kiến tạo, phòng chống rửa tiền, gian lận, lừa đảo và đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.