Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn đại biểu Việt Nam tại Phiên bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ 9 về thực thi Công ước CEDAW. (Ảnh Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam)

Phiên đối thoại diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến chuyển quan trọng về quyền con người, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các thành viên Ủy ban CEDAW và các tổ chức quốc tế.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự phiên bảo vệ có Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva cùng các thành viên là đại diện Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công an, Y tế, Tư pháp, Nội vụ, thể hiện sự phối hợp liên ngành chặt chẽ và toàn diện trong việc giải trình các vấn đề thực thi công ước.

Xuyên suốt phiên thảo luận kéo dài với tinh thần cởi mở và xây dựng, đoàn Việt Nam đã chứng minh một hành trình nỗ lực không ngừng của đất nước trong việc thể chế hóa các quy định của Công ước CEDAW vào hệ thống pháp luật quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi bình đẳng giới là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Việt Nam đã ban hành một hệ thống chính sách hỗ trợ đồng bộ nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Điểm sáng trong báo cáo lần này chính là việc hiện thực hóa Hiến pháp thông qua các quy định luật pháp như Bộ luật Lao động 2019 với nhiều quy định tiến bộ thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội cho phụ nữ, hay Luật Đất đai 2024 thể hiện bước tiến quan trọng trong quản lý tài sản từ lăng kính giới. Đặc biệt, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 đã thay đổi hoàn toàn tư duy khi lấy người bị bạo lực làm trung tâm, hỗ trợ nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái.

Cùng với đó, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã mở rộng diện hỗ trợ miễn phí cho các nhóm phụ nữ yếu thế, từ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn đến nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người. Việc lồng ghép bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở các chính sách xã hội mà còn lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế và quản trị với Luật Ngân sách nhà nước 2025 khẳng định yêu cầu bảo đảm giới trong phân bổ nguồn lực quốc gia, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 không chỉ đảm bảo bình đẳng cơ hội kinh doanh mà còn ưu tiên nguồn lực cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ hay Luật Dân số 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng theo hướng tôn trọng quyền con người và thúc đẩy quyền tự quyết của phụ nữ.

Phi hành đoàn Vietnam Airlines trong trang phục áo hồng HeForShe, gửi thông điệp bình đẳng giới và tôn vinh phụ nữ, tháng 11/2025.

Cùng với kiện toàn hệ thống pháp luật, Chính phủ Việt Nam đã ban hành và triển khai đồng bộ các chiến lược, chương trình hành động về bình đẳng giới nhằm tăng cường quyền năng cho phụ nữ. Hệ thống chính sách này không chỉ xác lập mục tiêu rõ ràng mà còn hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, tối ưu hóa nguồn lực và trách nhiệm thực thi, tạo nền tảng vững chắc để phụ nữ tiếp cận và thụ hưởng công bằng các thành quả xã hội.

Những nỗ lực nội tại bền bỉ đó đã mang lại những kết quả định lượng cụ thể, giúp Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế.

Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2025, Việt Nam đã có bước nhảy vọt khi đứng vị trí 74 trên 148 quốc gia, tăng 9 bậc so với năm 2022. Sự ghi nhận này từ cộng đồng quốc tế càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng chấp hành Cơ quan bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2027.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh phiên đối thoại diễn ra vào một thời điểm lịch sử và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nữ thứ trưởng khẳng định, các văn kiện Đại hội XIV chính là "kim chỉ nam" xác định tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, trong đó mục tiêu xây dựng một quốc gia thịnh vượng đi kèm với nền tảng công bằng và tiến bộ xã hội được đặt ở vị trí trung tâm. Đại hội XIV đã tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nữ và tăng cường tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo các cấp, coi đây là một cam kết chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm xóa bỏ mọi rào cản còn tồn tại trong xã hội.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Trưởng đoàn đã tiếp thu sâu sắc các quan ngại và khuyến nghị của Ủy ban về những thách thức mới nổi như định kiến giới, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hay quyền của nhóm phụ nữ yếu thế trong kỷ nguyên số. Với tinh thần cầu thị và cam kết thực chất, đoàn Việt Nam công bố lộ trình ba bước sau phiên đối thoại bao gồm việc báo cáo đầy đủ kết quả lên Chính phủ để lồng ghép vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia với nguồn lực tài chính tương xứng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp nhạy cảm giới. Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nơi mọi phụ nữ đều có cơ hội phát huy tối đa năng lực sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Những cam kết mạnh mẽ này một lần nữa khẳng định với Ủy ban CEDAW rằng Việt Nam sẽ không ngừng bứt phá để biến các khuyến nghị thành những chuyển biến tích cực và thực chất trên thực tế.

(Theo Báo Nhân dân)