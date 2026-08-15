Ngày 14/8, tại Ninh Bình, Công ty Hyundai Thành Công Việt Nam tổ chức lễ xuất khẩu những lô xe Hyundai sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam sang Mexico và Australia. Đây là dấu mốc đáng chú ý khi ô tô sản xuất tại Việt Nam lần đầu được đưa tới hai thị trường lớn ngoài khu vực ASEAN, mở thêm hướng tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm.

Mexico là một trong những trung tâm sản xuất ô tô lớn của khu vực Bắc Mỹ, đồng thời có mạng lưới các hiệp định thương mại rộng, kết nối với nhiều thị trường quốc tế. Trong khi đó, Australia là thị trường phát triển, có yêu cầu tương đối cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng xe.

Cùng với Mexico và Australia, trong năm 2026, Hyundai Thành Công cũng mở rộng xuất khẩu sang Đài Loan. Như vậy, từ phạm vi chủ yếu tại châu Á, hoạt động xuất khẩu ô tô của doanh nghiệp đã mở rộng sang 3 khu vực gồm châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Theo kế hoạch, tổng sản lượng xuất khẩu của Hyundai Thành Công trong năm 2026 dự kiến đạt 15.280 đơn vị, gồm 10.160 xe thành phẩm và 5.120 bộ linh kiện. Doanh nghiệp coi đây là bước đệm để chuyển từ hoạt động sản xuất chủ yếu phục vụ thị trường nội địa sang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

Theo đại diện Hyundai Thành Công, chi phí sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam thuộc nhóm cạnh tranh tốt trong hệ thống của Hyundai toàn cầu. Ảnh: Hyundai Thành Công

Trước Hyundai Thành Công, hoạt động xuất khẩu ô tô nguyên chiếc do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, lắp ráp chủ yếu tập trung ở khu vực ASEAN. Trong đó có THACO từng xuất khẩu các mẫu xe KIA sang Thái Lan, Myanmar; xe bus THACO được đưa sang Thái Lan, Philippines, trong khi xe tải được xuất khẩu sang Campuchia. Năm 2020, THACO từng xuất khẩu 720 xe du lịch KIA sang các nước ASEAN.

Theo Cục Thống kê, trong nửa đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô tại Việt Nam ghi nhận những bước tiến đáng chú ý, Toyota Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu phụ tùng 37 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2026, chính thức vượt mốc tích lũy 1 tỷ USD.

Trong khi đó, số liệu hải quan cho thấy hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vẫn tăng mạnh. Riêng 7 tháng năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 178.223 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch 3,456 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe nhập khẩu tăng 46,7% và giá trị tăng 30,3%.

Những con số trên cho thấy cán cân của ngành ô tô Việt Nam vẫn nghiêng mạnh về nhập khẩu, trong khi năng lực xuất khẩu xe nguyên chiếc mới ở giai đoạn mở rộng. Vì vậy, việc đưa ô tô sản xuất trong nước sang các thị trường ngoài ASEAN cho thấy năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của ô tô Việt Nam gia tăng trên thị trường quốc tế.

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