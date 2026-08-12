Xe mới đồng loạt giảm giá, dân buôn xe cũ 'lao đao' vì ế ẩm

Đứng trước tình trạng thị trường xe hơi mới liên tục giảm giá đẩy hàng tồn, tặng phí trước bạ từ 50-100%, tặng tiền mặt, quà tặng, giới kinh doanh xe ô tô cũ cũng phải gồng mình giữ giá bán kết hợp tăng cường các dịch vụ bảo hành kích cầu sức mua của khách hàng nhằm tránh tình trạng ế ẩm, thua lỗ.

Ghi nhận thực tế tại cửa hàng K. A. Auto, chuyên bán các dòng ô tô cũ ở đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội, anh Trần A., chủ cửa hàng cho biết: “Sau đợt giảm sâu hồi quý 1, quý 2 đầu năm do ảnh hưởng từ sức mua giảm, đến nay nếu chúng tôi vẫn giảm giá bán nữa thì sẽ lỗ nặng".

"Khi thị trường xe mới bắt đầu vào mùa giảm giá, xả hàng tồn từ đầu tháng 6 tới nay, giới buôn xe cũ như chúng tôi 'thấm đòn', buộc phải áp dụng thêm chính sách bảo hành cho khách với hy vọng vẫn bán được hàng mà không bị lỗ", anh Trần A. cho biết.

Xe mới đồng loạt giảm giá, dân buôn xe cũ 'lao đao' vì ế ẩm. Ảnh: Y Nhuỵ

Cũng theo anh Trần A., hiện tại cửa hàng anh đang chuyển hướng tập trung nhiều hơn về chính sách bảo hành xe cũ bao gồm đổi trả thời hạn 1 tuần, bảo hành các lỗi đâm đụng, thủy kích, bao sang tên, thậm chí tặng dầu… để đảm bảo khách mua xe cũ an tâm về chất lượng.

Anh Nguyễn B., chủ showroom bán xe cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội cũng cho biết: "Không chỉ bị ảnh hưởng bởi thị trường xe mới, thị trường xe cũ thời gian gần đây còn điêu đứng vì những đợt thanh lý xe qua sử dụng, xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại".

Theo anh chia sẻ, hiện một số mẫu xe cũ phổ biến, giá rẻ như Mazda CX-5 2.5 AT 2018-2019 đã qua sử dụng giảm 10-15%, giá trung bình còn 450-530 triệu đồng; Honda Civic 1.8 AT 2017 giảm 9,5-10%, giá trung bình còn 300 triệu đồng, Chevrolet Spark 1.2 LS 2018 hiện giảm 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trung bình còn khoảng 120-150 triệu đồng.

"Để giá xe không bị đẩy xuống quá sâu nữa nhưng vẫn thu hút được khách hàng thì việc tăng tặng quà, bao kiểm tra xe miễn phí, đối với những chiếc đời cao còn bao cả tiền bảo hiểm thân vỏ... là điều mà các cửa hàng bán xe cũ đang hướng đến", anh B. nói thêm.

Khách hàng có tâm lý chờ đợi, thị trường xe cũ tiếp tục gặp khó

Chị Trần Minh Hương ở Gia Lâm, Hà Nội cho biết, thay vì vội xuống tiền mua ô tô cũ, gia đình chị đang chờ thêm một thời gian để theo dõi diễn biến thị trường. Theo chị, nếu lãi suất ngân hàng tiếp tục tăng, những người đang vay tiền mua ô tô nhưng không còn đủ khả năng duy trì khoản trả hàng tháng có thể phải bán xe để giảm áp lực tài chính.

“Gia đình tôi đang tính mua một chiếc ô tô cũ khoảng 250-300 triệu đồng để phục vụ việc đi lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ thời điểm này chưa cần mua ngay. Nếu thời gian tới lãi suất ngân hàng tăng, nhiều người vay tiền mua xe có thể không gồng được khoản trả hàng tháng và buộc phải thanh lý xe. Khi đó, nguồn xe cũ trên thị trường tăng lên, giá có thể mềm hơn và người mua sẽ có thêm lựa chọn”, chị Hương chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, chị Hương cũng cho rằng tháng 7 âm lịch là thời điểm khá thuận lợi để người có nhu cầu thực tìm kiếm xe cũ giá tốt. Tâm lý kiêng mua sắm tài sản lớn trong tháng Ngâu có thể khiến nhu cầu thị trường giảm, buộc một số chủ xe hoặc showroom phải điều chỉnh giá để tìm người mua.

Các đại lý ô tô cũ cũng đẩy mạnh áp dụng thêm chính sách bảo hành cho khách với hy vọng vẫn bán được hàng mà không bị lỗ. Ảnh: Y Nhuỵ

“Tôi không quá nặng chuyện kiêng kỵ tháng Ngâu nên nếu tìm được chiếc xe phù hợp, giá tốt thì vẫn có thể mua. Thậm chí tôi đang kỳ vọng thời điểm này có thể mua được xe rẻ hơn so với vài tháng trước. Nếu chưa tìm được xe đúng nhu cầu thì cứ chờ thêm, không nhất thiết phải mua bằng mọi giá”, chị Hương nói.

Anh Vĩnh Nam, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh ô tô đánh giá, việc giảm giá xe mới chắc chắn sẽ tạo áp lực lên thị trường xe đã qua sử dụng. Khi xe mới có giá hấp dẫn hơn và có 1 số dòng xe có giá xe mới cao hơn một chút so với xe đã qua sử dụng, người mua cũng kỳ vọng xe cũ cũng phải điều chỉnh tương ứng.

"Về tâm lý, khách hàng sẽ có xu hướng chờ đợi thêm các chương trình ưu đãi, khiến quyết định mua xe bị kéo dài. Đây là điều mà các hãng xe mới cũng như giới buôn ô tô cũ không mong muốn vì có thể ảnh hưởng đến tốc độ bán hàng", anh Nam nhận định.

Anh Nam đưa ra lời khuyên, người mua không nên chỉ nhìn vào mức giảm giá, mà cần đánh giá tổng chi phí sở hữu, bao gồm giá mua, lãi vay (nếu có), chi phí sử dụng, bảo dưỡng và giá trị bán lại sau vài năm. Đó mới là cơ sở để đưa ra quyết định hợp lý. Giá xe thấp là một lợi thế, nhưng giá trị sử dụng và chi phí sở hữu trong dài hạn mới là yếu tố quan trọng nhất mà người mua xe cân nhắc trước khi ra quyết định cuối cùng.

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