Đây là bước ngoặt đưa Việt Nam bước vào sân chơi triển lãm công nghiệp toàn cầu, đồng thời kiến tạo nền tảng cho mô hình khu công nghiệp thế hệ mới.

Cú bắt tay kiến tạo chuẩn mực công nghiệp mới

Lễ ký kết giữa VEC và VIZ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Khu công nghiệp 2025 (IPForum), diễn ra ngày 11/12/2025 tại TP.HCM.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và Cổng thông tin Khu công nghiệp Việt Nam (VIZ)

Theo đó, Triển lãm Thành tựu Khu công nghiệp Việt Nam - Quốc tế 2026 (IPEXPO 2026) dự kiến diễn ra tại VEC từ ngày 13-15/7/2026, đánh dấu lần đầu Việt Nam khởi xướng một triển lãm chuyên ngành khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất ở quy mô toàn cầu, đồng thời hướng tới định hình mô hình “Khu công nghiệp thế hệ mới” - xu hướng tất yếu của nền sản xuất tiên tiến, nơi các mô hình phát triển được chia sẻ, đoàn kết hợp tác được thúc đẩy và những giá trị chung về hòa bình, thịnh vượng và tương lai bền vững được cùng nhau xây dựng

Trước yêu cầu đón làn sóng FDI thế hệ mới (FDI 4.0), Việt Nam cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng công nghiệp theo hướng xanh và thông minh, đồng thời cần những chiến lược mới trong quảng bá, xúc tiến đầu tư hiệu lực hiệu quả. IPEXPO 2026, với sự phối hợp tổ chức của VEC và VIZ, chính là bước chuẩn bị cụ thể và thiết thực nhất cho giai đoạn chuyển mình này.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch IPForum, nhấn mạnh: “Sau hơn ba thập kỷ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng. Giờ đây, khi toàn thế giới đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, Việt Nam vừa tiến hành sáp nhập các tỉnh thành để tạo ra không gian phát triển mới, cơ hội mới đang rộng mở cho khu công nghiệp Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển sâu rộng hơn, gắn với các tiêu chuẩn và giá trị toàn cầu”.

Ông Đào Xuân Đức - Chủ tịch Diễn đàn Khu công nghiệp năm 2025 phát biểu khai mạc Diễn đàn

IPEXPO 2026 dự kiến thiết lập kỷ lục với 1.500 gian hàng, quy tụ đại diện từ hơn 50 quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến. Sự kiện ước tính thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan trong 4 ngày, bao gồm 10.000 đại biểu là lãnh đạo các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, tập đoàn đa quốc gia, nhà khoa học, nhà chuyên môn, các nhà đầu tư đến từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Quy mô này vượt xa các triển lãm công nghiệp thông thường từng diễn ra tại Việt Nam, đòi hỏi năng lực vận hành mà chỉ những trung tâm triển lãm tiêu chuẩn quốc tế như VEC mới có thể đáp ứng. Là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, VEC trở thành kỳ tích xây dựng khi hoàn thành chỉ trong 10 tháng. Nhà triển lãm Kim Quy rộng khoảng 130.000 m², vòm mái cao 56m kết cấu từ 24.000 tấn thép. Hạ tầng bổ trợ hùng hậu gồm 4 khu trưng bày ngoài trời gần 200.000 m², Trung tâm hội nghị VinPalace sức chứa hơn 5.000 người và bãi đỗ xe 18 ha. Quy mô này vượt trội các công trình dành riêng cho triển lãm tại Thượng Hải hay Thâm Quyến, khẳng định năng lực tổ chức mọi siêu sự kiện quốc tế.

Khả năng cung cấp hạ tầng và vận hành đã được chứng minh cụ thể trong các sự kiện trọng điểm như Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm (A80), Hội chợ Mùa Thu lần thứ 1 và Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025.

Trong đó, Triển lãm A80 đã thiết lập kỷ lục là sự kiện trưng bày lớn nhất Việt Nam với diện tích gần 260.000 m² và hơn 230 gian hàng. Trong 19 ngày mở cửa, triển lãm thu hút tổng cộng hơn 10 triệu lượt khách, trung bình đón 530.000 lượt mỗi ngày. Đỉnh điểm, sự kiện ghi nhận kỷ lục gần 1,3 triệu lượt khách chỉ trong một ngày.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, VEC đã huy động con số kỷ lục hơn 31.300 nhân sự, bao gồm gần 28.000 cán bộ vận hành và 900 nhân viên an ninh. Gần 400 đơn vị thi công đã làm việc 24/7 trong hơn 3 tuần để hoàn thiện không gian. Hạ tầng logistics của VEC hoạt động hết công suất với 8 bãi đỗ xe, 20 tuyến xe buýt miễn phí và 50 xe điện nội khu, phục vụ trôi chảy trung bình hơn 100 sự kiện bên lề diễn ra mỗi ngày.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Tổng Giám đốc Cổng thông tin Khu công nghiệp Việt Nam, Giám đốc điều hành Diễn đàn Khu công nghiệp, năng lực vận hành của VEC tại sự kiện IPEXPO 2026 sẽ là lời giải cho chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Từ xây dựng hệ giá trị mới cho xúc tiến đầu tư, thúc đẩy những hành động kiến tạo nền tảng kết nối chung, kế hoạch thực thi đạt hiệu quả nhanh mạnh, tạo dòng vốn bền vững, đến khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế, tất cả đều sẽ được hiện thực hóa tại IPEXPO 2026.

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh - Tổng Giám đốc Cổng thông tin Khu công nghiệp Việt Nam

“Làm thế nào để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế và lấp đầy hơn 100.000 ha đất công nghiệp từ nay đến năm 2030 bằng những dự án đầu tư giá trị cao và bền vững, đây là bài toán quan trọng nhất mà IPEXPO hướng tới giải quyết”, bà Khánh nhấn mạnh.

Động lực đón sóng đầu tư và chiến lược đưa thế giới về Việt Nam

IPEXPO 2026 được kỳ vọng tạo ra tác động lan tỏa đa chiều cho nền kinh tế thông qua sự hội tụ giữa mạng lưới kết nối sâu rộng của hơn 400 khu công nghiệp tại Việt Nam, hàng nghìn khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất toàn cầu trong hệ sinh thái VIZ, cùng hạ tầng triển lãm đạt chuẩn quốc tế do VEC vận hành. Sự cộng hưởng này không chỉ thúc đẩy hợp tác, đầu tư và chuyển giao giá trị thực chất, mà còn góp phần củng cố và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Diễn đàn Khu công nghiệp năm 2025

Về xúc tiến đầu tư, triển lãm hoạt động như một "sàn giao dịch" trực tiếp giữa 34 tỉnh thành với các nhà đầu tư quốc tế. Thay vì các chuyến xúc tiến đơn lẻ, các địa phương có thể cùng lúc tiếp cận 10.000 chuyên gia và đối tác tiềm năng. Các phiên kết nối 1:1 (B2B matching) và Hội nghị thượng đỉnh công nghiệp toàn cầu (Industrial Global Summit), Diễn đàn Khu công nghiệp thế giới 2026 (IPForum WORLD 2026) với sự tham gia của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cùng nhiều tổ chức công nghiệp, hiệp hội sản xuất uy tín khác trong nước và quốc tế, sẽ mở ra cơ hội hình thành các hợp tác chiến lược mới.

Về chuyển giao công nghệ, triển lãm là dịp để doanh nghiệp Việt tiếp cận các giải pháp sản xuất tiên tiến nhất. Các phân khu về Hạ tầng khu công nghiệp, Tự động hóa, Bán dẫn, Năng lượng xanh, Robot hóa và quản trị số… đóng vai trò như một "lớp học thực địa" quy mô lớn, giúp các chủ đầu tư khu công nghiệp trong nước cập nhật mô hình phát triển mới, hướng tới nền sản xuất dựa trên công nghệ, vốn và đổi mới sáng tạo.

Việc phối hợp tổ chức IPEXPO 2026 nằm trong chiến lược nhất quán “đưa thế giới về Việt Nam”, khẳng định vị thế trung tâm kết nối toàn cầu của VEC. Thời gian qua, VEC liên tục mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế uy tín.

Chỉ trong vòng 4 tháng cuối năm 2025, VEC đã ghi dấu với các sự kiện trọng điểm như Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm (A80), Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025.

Mới đây nhất là thỏa thuận chiến lược với dmg events để tổ chức chuỗi sự kiện năng lượng quy mô toàn cầu vào tháng 12/2026, quy tụ trên 800 doanh nghiệp, 1.500 đại biểu và 180 diễn giả quốc tế từ hơn 50 quốc gia.

Song song với đó, VEC đang hoàn thiện công tác tổ chức các sự kiện trọng điểm năm 2026, như Hội chợ Mùa Xuân và Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ...

Với quy mô Top 1 Đông Nam Á và lợi thế hạ tầng kỹ thuật hiện đại, VEC từng bước hình thành một hệ sinh thái triển lãm đồng bộ, phục vụ đa dạng các lĩnh vực từ chính trị, văn hóa đến các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp chế tạo, năng lượng và công nghệ cao. Đây cũng là nền tảng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đặt các bệ phóng cho những mục tiêu lớn trong tương lai.

Với chủ đề “Thúc đẩy đầu tư Khu công nghiệp trong kỷ nguyên mới”, IPForum 2025 là sự kiện thường niên của lãnh đạo các khu công nghiệp, hội tụ hơn 100 lãnh đạo các KCN trong cả nước cùng với hơn 200 lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành nghề, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. IPForum do Cổng thông tin Khu công nghiệp Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững toàn cầu IDH - Hà Lan. Diễn đàn năm nay đặt trọng tâm vào yêu cầu nâng cao chất lượng thu hút vốn, phát triển sản xuất tự lực, tự cường, tối ưu hóa quỹ đất công nghiệp và hình thành thế hệ khu công nghiệp gắn với các dự án giá trị cao, thông minh, xanh và bền vững.

Thu Loan