Bảng xếp hạng này nằm trong khuôn khổ giải thưởng Reader's choice Award do tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ) tổ chức thường niên.

Đây được xem là một trong những bảng xếp hạng uy tín nhất trong ngành du lịch thế giới. Với lịch sử hơn 3 thập kỷ, Readers' Choice Awards được ví như “tiếng nói của người lữ hành”, là thước đo quan trọng về xu hướng và chất lượng dịch vụ du lịch quốc tế.

Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới, theo Condé Nast Traveler. Ảnh minh họa: VietNamNet

Theo kết quả công bố ngày 7/10, năm nay, cả 10 quốc gia dẫn đầu đều đạt trên 96%, chênh lệch chỉ khoảng 2%. Vì vậy, xuất hiện một số vị trí đồng hạng và cuộc cạnh tranh ngôi đầu trở nên vô cùng gay cấn.

Với tỷ lệ bình chọn lên tới 97,27/100%, Việt Nam xếp thứ 6 trong danh sách những quốc gia thân thiện nhất thế giới năm 2025.

Trong bài viết, Condé Nast Traveler mô tả: "Những cánh đồng lúa trải dài, thị trấn cổ kính và những vùng vịnh màu ngọc lục bảo đầy mê hoặc khiến không nơi nào trên Trái Đất giống Việt Nam.

Người dân nơi đây cũng sẵn sàng chia sẻ tất cả với du khách. Cộng đồng là nền tảng nổi bật của xã hội Việt Nam từ văn hóa “vỉa hè” độc đáo với các quầy thức ăn đến nhóm tập thể dục, thợ cắt tóc bên lề đường ở thành thị".

Theo tạp chí danh tiếng, không chuyến đi Việt Nam nào trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm đi xe máy qua cung đèo Hà Giang (cũ) huyền thoại. Dù xuất phát điểm của hầu hết du khách khi tới đây đều là vì cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, song sự thân thiện của người dân địa phương cũng là điều còn đọng lại mãi trong ký ức của họ.

Ra mắt năm 1987 ở New York (Mỹ), Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch nổi tiếng hàng đầu thế giới với những bài viết chuyên sâu, hình ảnh nghệ thuật và góc nhìn tinh tế về hành trình, văn hoá, ẩm thực và phong cách sống.

Với khẩu hiệu “Truth in Travel” (tạm dịch: Sự thật trong Du lịch), Condé Nast Traveler luôn nhấn mạnh trải nghiệm chân thực của du khách và được xem là nguồn tham khảo hàng đầu cho những người yêu khám phá trên toàn thế giới.