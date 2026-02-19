Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm của Tổng Bí thư Tô Lâm, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ về hòa bình và phát triển bền vững. Các bên một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của hợp tác trong các lĩnh vực, trọng tâm là khoa học công nghệ hiện đại, bao gồm công nghệ đỉnh cao về y tế, chăm sóc sức khỏe con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến buổi lễ ký Hợp đồng giữa BVĐK Tâm Anh và hãng Mevion. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hợp đồng trị giá gần 2.000 tỷ đồng, đánh dấu lần đầu tiên một đơn vị y tế tại châu Á sở hữu phiên bản thế hệ xạ trị proton S250-FIT mới nhất, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), vừa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép tháng 10/2025.

Sự xuất hiện của “siêu máy nghìn tỷ” Proton MEVION S250-FIT được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong điều trị ung thư tại Việt Nam, giúp nâng cao hiệu quả, tăng độ an toàn và cá thể hóa điều trị nhờ AI. Hệ thống này không chỉ giúp người bệnh tiếp cận công nghệ “xạ trị trúng đích” tiên tiến ngay trong nước, giảm chi phí điều trị ở nước ngoài, mà còn đánh dấu bước tiến của y tế công nghệ cao Việt Nam và mở ra cơ hội phát triển du lịch y tế.

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP - Phó Chủ tịch phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của hãng Mevion cho biết hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT là thế hệ tối tân nhất của hệ thống xạ trị proton hiện nay. Với sự tinh vi của công nghệ, số lượng hệ thống máy cung cấp cho thị trường là rất khan hiếm. Việt Nam là quốc gia thứ hai ngoài Mỹ tiếp cận mua phiên bản cao cấp này, tương đương các trung tâm ung thư hàng đầu thế giới. Trước đó, Bệnh viện Stanford (Mỹ) là đơn vị đầu tiên đặt mua.

Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được BVĐK Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

TTND.TS.BS CKII Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Ung bướu, BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết khác với xạ trị photon (tia X) có thể đi xuyên qua cơ thể và ảnh hưởng đến mô lành phía sau khối u, xạ trị proton có khả năng “dừng lại đúng chỗ”, giải phóng năng lượng tập trung mạnh mẽ ngay tại đúng vị trí khối u, nhờ đó tăng hiệu quả điều trị và giảm tối đa tổn thương mô lành xung quanh và hạn chế tác dụng phụ. Hệ thống tích hợp AI còn hỗ trợ xác định chính xác các khối u rất nhỏ hoặc ở vị trí phức tạp, đặc biệt phù hợp với các khối u nằm sâu hoặc ở vị trí nhạy cảm như não, tủy sống, đầu cổ, phổi, gan…

BS.CKII Nguyễn Thế Hiển - Trưởng khoa Xạ trị, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết, vượt xa các thế hệ xạ trị proton cũ, “siêu máy” xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT sở hữu hàng loạt công nghệ đột phá.

Trước hết là ở thiết kế “All-in-one” tích hợp toàn bộ từ máy gia tốc, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp lập kế hoạch điều trị đến chụp CT kiểm tra, đánh giá trước mỗi lần xạ và công nghệ chiếu xạ hiện đại, quét tia cực nhanh và cực chính xác… ngay trên cùng một hệ thống máy nhỏ gọn. Tuy nhỏ gọn nhưng máy siêu mạnh mẽ với năng lượng đột phá 10 Tesla, công nghệ nam châm Synchrocyclotron siêu dẫn từ trường cao giúp hệ gia tốc nhỏ gọn đáng kể nhưng cung cấp chùm Proton năng lượng cao giúp tiêu diệt tối ưu các khối u sâu và ở vị trí phức tạp.

Công nghệ HYPERSCAN™ đỉnh cao: Chuyển lớp, quét tia cực nhanh gấp 20 lần, giúp giảm ‘trượt mục tiêu’, giảm sai lệch do chuyển động hô hấp, nhịp thở; từ đó tăng độ chính xác tiêu diệt khối u tối đa. Bộ chuẩn trực đa lá Adaptive Aperture® công nghệ cao: Rìa tia chiếu sắc nét hơn gấp 3 lần các máy thông thường, tập trung chính xác vào khối u.

Chụp CT chẩn đoán ngay tại tư thế điều trị (Dual-Energy, Large-Bore): Cung cấp hình ảnh rõ nét ngay tại phòng xạ trước mỗi phân liều, giúp xác định vị trí u và tương quan với cơ quan lành để hiệu chỉnh tư thế chính xác, tăng độ tin cậy và giảm nguy cơ sai lệch đến cấp độ milimet.

Tích hợp AI lập kế hoạch điều trị RayStation thích ứng cho từng người bệnh: Tự động phát hiện những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể (như khối u thu nhỏ, sụt cân…) để tinh chỉnh liều lượng tia xạ ngay lập tức, tăng độ chính xác và đồng đều.

Xạ trị photon (tia X) đưa liều xạ vào khối u vẫn có thể “đi xuyên qua” phía sau, có thể gây tổn thương mô lành quanh đường đi của tia; trong khi xạ trị proton hiện đại với tia năng lượng biết “dừng đúng chỗ” ngay vị trí khối u để tiêu diệt khối u hiệu quả và an toàn cao. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh cho biết bệnh viện kiên định chiến lược đầu tư đồng bộ công nghệ y khoa hiện đại hàng đầu thế giới, song hành cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Trong lĩnh vực ung bướu, Tâm Anh triển khai đầy đủ các giải pháp công nghệ cao trong tầm soát, chẩn đoán và điều trị đa mô thức, từ nội khoa, hóa trị thuốc thế hệ mới, xạ trị trúng đích đến phẫu thuật robot hiện đại, mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh. Đồng thời, bệnh viện tích cực tham gia nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng các thuốc, kỹ thuật mới hợp tác với nhiều trung tâm uy tín quốc tế.

“Sự kiện Tâm Anh, Việt Nam và Mevion, Mỹ ký Hợp đồng mua - bán hệ thống xạ trị Proton thế hệ mới MEVION S250-FIT là dấu ấn quan trọng, có thể coi là bước tiến vượt trội của y tế Việt Nam trong lĩnh vực ung thư”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Trịnh Mai