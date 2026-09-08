Chiều 7/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm Nga lần này là sự tiếp nối của mối quan hệ hữu nghị thủy chung, lòng tin chiến lược giữa hai nước, phát huy những kết quả của các thế hệ đi trước, tạo dấu mốc mới có ý nghĩa bước ngoặt đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao và chúc mừng đất nước Nga dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sự đoàn kết của nhân dân và các lực lượng chính trị Nga, sự tham mưu chính sách, đóng góp tích cực của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đã đạt được những thành tựu to lớn dù phải đối mặt với nhiều thử thách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: TTXVN

Trong đó, Đảng Cộng sản Liên bang Nga vẫn luôn giữ vững vị thế là một chính đảng lớn, có lịch sử lâu đời và uy tín trên chính trường Nga, góp phần tích cực vào việc đưa ra những quyết sách nhằm đưa nước Nga ngày càng phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, sau Đại hội 14, nhiều nghị quyết quan trọng đã được ban hành. Ông mong muốn Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các chính đảng khác của Nga sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Việt Nam đang nỗ lực với mục tiêu hoàn thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nga trong việc khai thác các nguồn tài liệu về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu về các mối liên hệ với quốc tế cộng sản, sự ủng hộ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn Việt Nam kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tài liệu về quan hệ hợp tác Việt - Nga từ năm 1991 đến nay hiện đang lưu trữ tại các bảo tàng, cơ quan lưu trữ của Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến Đoàn Thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước, hai Đảng; giáo dục chính trị - tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov đánh giá cao những định hướng lớn về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Ông tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chia sẻ đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai Đảng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhấn mạnh hai bên tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc các thỏa thuận giữa hai Đảng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Cuộc gặp thân mật giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cựu chiến binh Nga

Cũng trong chiều 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt do Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Petrovich Buyanov dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng, xúc động khi được gặp những người bạn thân thiết của Việt Nam. Dù tuổi đã cao nhưng với tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, các thành viên của 2 hội đã không quản đường xa để đến với cuộc gặp thân mật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ảnh: TTXVN

Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Petrovich Buyanov cho biết các thành viên trong đoàn đại biểu đều đã từng làm việc tại Việt Nam, có tình cảm yêu mến, gắn bó đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam. Hội chủ yếu hướng các hoạt động tới đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, mong muốn thu hút thế hệ trẻ tham gia hoạt động của hội vì các thành viên hiện tại đều đã cao tuổi.

Chúc chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành công tốt đẹp, ông Vladimir Petrovich Buyanov bày tỏ tin tưởng những kết quả đạt được sẽ làm tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, đồng thời cũng tạo điều kiện tiếp tục phát huy hoạt động của các hội.

Đại diện Hội Cựu chiến binh Nga chia sẻ những kỷ niệm đẹp và các hoạt động có ý nghĩa của hội viên, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hoạt động của Hội Cựu chiến binh và Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ông bày tỏ sự trân trọng về việc các hội viên đã có nhiều sáng kiến, triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội phát huy vai trò, đồng thời đề nghị hội viên Hội Cựu chiến binh Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt tiếp tục cùng với các tổ chức nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, kết nối ngoại giao nhân dân...