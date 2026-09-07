Chiều 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moscow.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ 7-9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Theo TTXVN, lễ đón tại sân bay quốc tế Vnukovo, phía Nga có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; phía Việt Nam có Đại sứ tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến Moscow. Ảnh: TTXVN

Tại sân bay, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko đã đón và chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại chân cầu thang máy bay.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga.

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào Quân kỳ Liên bang Nga, tiến hành duyệt đội danh dự và chứng kiến Đội danh dự diễu binh.

Ngay sau khi đến thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Ziuganov; tiếp Hội Cựu chiến binh và Hội Hữu nghị Nga - Việt; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Đội danh dự của Nga diễu binh chào đón đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn 75 năm qua. Chuyến thăm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Việt Nam trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Đây là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa nền tảng tin cậy chính trị và tăng cường vai trò của ngoại giao nguyên thủ thông qua việc duy trì thường xuyên tiếp xúc giữa lãnh đạo cao nhất hai nước...