Chiều nay, tại họp báo thường kỳ, báo chí nêu việc ngày 28/1, tài khoản X của Hội đồng Hòa bình Dải Gaza và tài khoản Facebook của phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đăng thông điệp "hoan nghênh Việt Nam đã trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình Dải Gaza".

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đem lại hòa bình bền vững cho Dải Gaza, vì lợi ích của nhân dân Palestine, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Người phát ngôn trả lời tại họp báo chiều nay

Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ kế hoạch hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025. Việt Nam cũng đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza để triển khai kế hoạch hòa bình này.

"Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các thành viên của hội đồng trong triển khai kế hoạch hòa bình, qua đó chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc", người phát ngôn nêu rõ.

Cũng tại họp báo, báo chí đề nghị người phát ngôn cho biết quan điểm của Việt Nam về những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran cùng các khuyến cáo đến công dân Việt Nam tại Trung Đông.

Người phát ngôn cho biết Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình hiện nay tại Trung Đông.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình; tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương của Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc; tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình, vì an ninh, an toàn, hòa bình và ổn định ở khu vực, trên thế giới.

Ngày 15/1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết. Công dân Việt Nam đang ở Iran cần theo dõi thường xuyên thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.