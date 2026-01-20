XEM VIDEO:

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Đại hội 14 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử - mốc son đánh dấu chặng đường 40 năm đổi mới và khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam. Thực hiện nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, trong 40 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng mở rộng, củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền, tham chính và các đảng trên thế giới.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương thông tin trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tính đến ngày 19/1, đại hội đã nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế cũng như tình cảm ngày càng gắn bó của kiều bào ta đối với quê hương, đất nước.

5 điện mừng từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống, gồm: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Lao động Triều Tiên.

31 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, gồm: Đảng Azerbaijan Mới, Đảng Cộng sản Ấn Độ (Ấn Độ), Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít, Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít Lê-nin-nít Giải phóng, Đảng Khối tiến lên toàn Ấn (Ấn Độ), Đảng Nhân dân Ấn Độ, Đảng Quốc đại Ấn Độ, Đảng Công nhân Bangladesh, Đảng Cộng sản Bangladesh, Đảng Amanat (Kazakhstan), Đảng Nhân dân Kazakhstan, Đảng Dân chủ A-dơ Khôn (Kazakhstan), Đảng Mặt trận thống nhất dân tộc vì một nước Campuchia độc lập, trung lập, hòa bình và hợp tác, Đảng Gôn-ca (Indonesia), Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã-lai (Malaysia), Đảng Nhân dân Myanmar, Đảng Nhân dân Tiên phong Myanmar, Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar, Đảng Nhân dân Mông Cổ, Đảng Dân chủ (Mông Cổ), Đảng Xanh - Dân chí (Mông Cổ), Đảng Cộng sản Nepal Mác-xít Lê-nin-nít Thống nhất, Đảng Cộng sản Nhật Bản (Nhật Bản), Đảng Dân chủ Tự do (Nhật Bản), Đảng Dân chủ lập hiến (Nhật Bản), Đảng Cộng sản Australia, Đảng Liên bang Philippines, Đảng Cộng sản Sri Lanka, Đảng Mặt trận giải phóng nhân dân Sri Lanka, Đảng Dân chủ Đồng hành (Hàn Quốc), Đảng sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc.

26 điện mừng từ các nước châu Âu, gồm: Đảng Lao động Áo (Áo), Đảng Công nhân Áo (Áo), Đảng Xã hội chủ nghĩa Ba Lan (Ba Lan), Đảng "Bạch Nga" (Belarus), Đảng Lao động Bỉ (Bỉ), Đảng Cộng sản Đan Mạch (Đan Mạch), Đảng Cộng sản Đức (Đức), Đảng Dân chủ xã hội Đức (Đức), Đảng Công nhân Hungary, Đảng Liên minh công dân Hungary, Đảng Cộng sản Na Uy (Na Uy), Đảng Cộng sản Liên bang Nga (Nga), Đảng nước Nga thống nhất (Nga), Đảng Cộng sản Pháp (Pháp), Đảng Cùng nhau vì nước Pháp của chúng ta (Pháp), Đảng Cộng sản Phần Lan (Phần Lan), Đảng Cộng sản Séc và Morava (Séc), Đảng Cộng sản Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), Đảng Cộng sản công nhân Tây Ban Nha, Đảng Cộng sản Thuỵ Điển (Thuỵ Điển), Đảng Cộng sản Ukraine, Đảng Cộng sản Belarus, Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, Đảng Cộng sản Hà Lan, Đảng Cộng sản Thuỵ Sĩ...

27 điện mừng từ các nước châu Mỹ, gồm: Đảng Cộng sản Argentina, Đảng Cộng lý Argentina, Đảng Phong trào Tự do miền Nam Argentina, Đảng Cộng sản Bolivia, Đảng Cộng sản Brazil, Đảng Cộng sản Brazil PCB, Đảng Liên minh yêu nước Colombia, Đảng Mặt trận Rộng rãi Costa Rica, Đảng Cộng sản Mỹ (Mỹ), Đảng Công nhân Thế giới (Mỹ), Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ, Đảng Cộng sản Venezuela, Đảng Phong trào Tuyển cử nhân dân Venezuela, Đảng ENAMORARTE Venezuela, Đảng Đoàn kết nhân dân Venezuela, Đảng Đổi mới quốc gia Venezuela, Đảng Cộng sản Uruguay, Đảng Phong trào tham gia nhân dân Uruguay, Đảng Mặt trận Giải phóng cánh tả Uruguay, Đảng Cộng sản Canada, Đảng Cộng sản Chile...

6 điện mừng từ các tổ chức quốc tế và khu vực gồm: Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP), Ban Thư ký Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Diễn đàn Chính trị Á - Âu (AEPF), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị thường trực các chính đảng Mỹ Latinh và Caribe (COPPPAL).

16 điện mừng từ các cá nhân gồm: Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, các cựu đại sứ, Thượng nghị sĩ, Lãnh sự danh dự Việt Nam…

Ngoài ra, Đại hội còn nhận được 20 điện mừng từ các nước Trung Đông - Châu Phi; 122 điện mừng từ các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài; 306 điện mừng từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.