Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn 30 năm qua; mong muốn sẽ cùng Hoàng hậu sang thăm Việt Nam trong năm 2025 để củng cố, tăng cường tình cảm hữu nghị và quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei. Ảnh: Nhật Bắc

Quốc vương Brunei cho rằng hai nước còn nhiều dư dịa, tiềm năng cần khai thác, phát huy tốt hơn nữa như dầu khí, hóa chất, nông nghiệp, thủy hải sản, du lịch, chế biến thực phẩm Halal.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với phía Brunei chuẩn bị mọi mặt cho chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu trong năm 2025, để đạt những kết quả tốt đẹp, thực chất.

Về định hướng, Thủ tướng đề nghị Brunei tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh trong dầu khí, hóa chất, lương thực; cấp thêm giấy phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được đánh bắt thủy, hải sản tại vùng biển Brunei; đồng thời hỗ trợ Việt Nam cấp chứng chỉ, sản xuất thực phẩm Halal.

Gặp Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Timor-Leste vừa được lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí kết nạp trở thành thành viên mới của khối tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 sắp tới vào tháng 10.

Thủ tướng đề nghị hai bên chủ động trao đổi, phối hợp để đạt các thỏa thuận hợp tác trong kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, xuất nhập khẩu gạo, chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Timor-Leste tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có viễn thông, dầu khí, đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Timor-Leste. Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội với Timor-Leste.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Timor-Leste. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Xanana Gusmao khẳng định mong muốn đưa hợp tác của hai nước ngày càng đi vào thực chất và có chiều sâu, nhất là lĩnh vực viễn thông, hàng không và giáo dục; cùng nhau phối hợp hiệu quả, chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN.

Hai lãnh đạo nhất trí khai thác các tiềm năng hợp tác kinh tế, đặc biệt là thương mại - đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kinh doanh, hoạt động tại thị trường của nhau.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, đóng góp tích cực vào việc triển khai giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt.

Gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cuộc gặp lần này là dịp tốt để trao đổi về những biện pháp cụ thể để tiếp tục hiện thực hóa chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, kết quả các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao gần đây cũng như kết quả Kỳ họp 47 Ủy ban liên Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành hữu quan hai nước tích cực phối hợp, trao đổi để triển khai có hiệu quả những dự án quan trọng giúp kết nối hai nền kinh tế về giao thông, cơ sở hạ tầng, thương mại, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng. Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong quá trình xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tăng cường trao đổi đoàn để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng; tăng cường kết nối hai nền kinh tế về hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông và du lịch...

Gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2025 - dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines. Ảnh: Nhật Bắc

Trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác, trong đó tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD; tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống Marcos đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Philippines và Việt Nam - nước đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN và mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện để nâng quan hệ lên tầm cao mới. Ông cho rằng hai bên có nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, xuất nhập khẩu gạo, năng lượng tái tạo.