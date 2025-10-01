Trong hai ngày 7 – 8/11/2025, Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SEMIEXPO Vietnam 2025) sẽ được tổ chức tại Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện do Bộ Tài chính chủ trì, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) thực hiện.

SEMIEXPO Vietnam được tổ chức lần thứ hai, dự kiến thu hút hơn 5.000 đại biểu, trong đó có lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia trong và ngoài nước. Triển lãm tập trung vào các hoạt động trưng bày công nghệ thiết kế vi mạch, lắp ráp, kiểm thử, đóng gói, cùng nhiều giải pháp liên quan đến AI, tự động hóa và sản xuất thông minh.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) tại họp báo công bố triển lãm SEMIEXPO Việt Nam 2025. Ảnh: Lưu Quý

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, nhấn mạnh SEMIEXPO Việt Nam không chỉ là triển lãm mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ để thúc đẩy hội nhập và khẳng định vai trò của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn thế giới.

Ngoài phần triển lãm, chương trình còn bao gồm hội nghị cấp cao, các diễn đàn chuyên đề về chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn, tác động của AI trong sản xuất công nghệ cao, triển vọng thị trường toàn cầu cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ ngành. Một số hoạt động kết nối cung – cầu, đào tạo nhân lực và giao lưu doanh nghiệp cũng sẽ được tổ chức song song.

Theo dự báo, ngành bán dẫn Việt Nam có tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 11,6% mỗi năm đến 2027. Việt Nam hiện đã thu hút gần 170 dự án FDI công nghệ cao, đồng thời triển khai nhiều sáng kiến xây dựng phòng thí nghiệm và trung tâm R&D để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2027 có thể tự chủ một phần trong thiết kế, sản xuất và kiểm thử chip.

Bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á, nhận định sự kiện năm nay diễn ra vào giai đoạn quan trọng, khi Việt Nam đang tăng tốc xây dựng năng lực chuỗi cung ứng trong nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bà chỉ ra, lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ là một lợi thế chiến lược giúp Việt Nam phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư từ Chính phủ đang tạo dựng môi trường thuận lợi cho ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống hạ tầng công nghiệp và nghiên cứu – phát triển (R&D) cũng đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM và Bắc Giang, thể hiện sự sẵn sàng hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

SEMI SEA kỳ vọng triển lãm SSEMIEXPO Vietnam 2025 mang lại nhiều tác động tích cực: nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ bán dẫn toàn cầu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và hợp tác với các tập đoàn lớn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế, cũng như mở rộng các chương trình đào tạo và nâng cao kỹ năng cho kỹ sư, nhóm R&D.

Đồng thời, SEMIEXPO 2025 cũng sẽ tạo điều kiện để chính phủ và doanh nghiệp hợp tác phát triển các cụm công nghiệp bán dẫn, xây dựng mạng lưới đổi mới thông qua hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Để hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và tăng cường kết nối quốc tế, tại SEMIEXPO Vietnam 2025, SEMI SEA đã triển khai nhiều sáng kiến. Trong đó có TalentCONNECT – chương trình thu hút hơn 240 sinh viên tham gia các buổi chia sẻ nghề nghiệp, trưng bày công nghệ và kết nối trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp; NextGen Hub – nền tảng hợp tác giữa trường đại học, startup và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới và phát triển lực lượng lao động; cùng với các cuộc đối thoại chiến lược với các trường đại học để định hướng chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu toàn cầu của ngành bán dẫn.