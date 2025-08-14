Chiều 14/8, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Vương quốc Thái Lan tổ chức hội đàm với chủ đề “Trao đổi bài học kinh nghiệm về xây dựng các chính sách dân tộc của hai nước Việt Nam - Thái Lan và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tặng hoa chúc mừng đoàn công tác. Ảnh: Tuấn Ninh

Tham dự hội đàm có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cùng lãnh đạo, chuyên viên của một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phía đoàn Thái Lan có bà Jittima Kreearee - Phó Tổng cục trưởng Cục Phát triển xã hội và phúc lợi, Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người - cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Giới thiệu khái quát với đoàn công tác về Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bà Hoàng Thị Lề - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - cho biết ngày 1/3/2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo chính thức được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân tộc. Việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo là hành động cụ thể hóa sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc và tôn giáo, để vừa thúc đẩy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào các dân tộc và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tại hội đàm. Ảnh: Tuấn Ninh

Thời gian qua, trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) của Việt Nam và Bộ Phát triển Xã hội và An ninh con người Vương quốc Thái Lan về lĩnh vực công tác dân tộc, hai bên đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều đoàn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sang công tác tại Thái Lan và đón tiếp các đoàn của Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người sang công tác tại Việt Nam, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Phát biểu tại hội đàm, bà Jittima Kreearee khẳng định thời gian qua, việc hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc trước đây và Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện nay với Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động trao đổi kiến thức, tăng cường tiềm năng con người và phát triển các chính sách dân tộc. Việc này góp phần đáp ứng nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số hai nước, đồng thời góp phần làm quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp, bền vững hơn.

Bà Jittima Kreearee tại hội đàm. Ảnh: Tuấn Ninh

“Tôi tin tưởng rằng, cuộc hội đàm hôm nay, cùng với những kinh nghiệm sẵn có, sẽ giúp chúng ta tăng cường thêm sự hợp tác đôi bên ngày càng gắn kết, tạo ra những lợi ích thiết thực nhất cho tất cả các dân tộc của hai nước” - bà Jittima Kreearee chia sẻ.

Trong không khí cởi mở và thân thiện, hai bên đã tập trung trao đổi bài học kinh nghiệm về xây dựng các chính sách dân tộc của hai nước; khảo sát thực tế và chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam…

Theo đó, đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã chia sẻ với đoàn công tác về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; những kết quả đã đạt được sau khi thực hiện Chương trình giai đoạn 1, từ 2021-2025 cũng như định hướng, mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn 2, từ 2026-2030; tổng quan về hệ thống chính sách dân tộc và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng chính sách dân tộc của Việt Nam; bài học kinh nghiệm về xây dựng các chính sách dân tộc tại Thái Lan…

Bà Hoàng Thị Lề tại hội đàm. Ảnh: Tuấn Ninh

Phát biểu kết thúc hội đàm, Thứ trưởng Y Thông đã thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo hoan nghênh đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bộ. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người ngày càng được nâng cao.

Thứ trưởng Y Thông cũng đánh giá cao những chia sẻ về kinh nghiệm trong thực hiện chính sách dân tộc của Vương quốc Thái Lan thời gian qua. Ông khẳng định đây là những kinh nghiệm hết sức quý báu, giúp Việt Nam có thêm tư liệu để hoạch định cũng như thực hiện các chính sách dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Việt Nam.

Thứ trưởng Y Thông mong muốn trong thời gian tới, hai bộ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, thường xuyên tổ chức trao đổi đoàn công tác để việc thực hiện các chính sách dân tộc ở hai quốc gia đạt được hiệu quả tốt nhất.