Đối thoại do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hugh Jeffrey, Phó tổng thư ký Quốc phòng Australia phụ trách chiến lược, chính sách và công nghiệp quốc phòng đồng chủ trì.

Các đại biểu hai bên tham gia đối thoại.

Tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, từ Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7 (tháng 3/2024) đến nay, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia đã được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, được duy trì hiệu quả; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác quân binh chủng, chia sẻ thông tin, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ, cứu nạn, công nghiệp quốc phòng... được hai bên quan tâm thúc đẩy.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại đối thoại.

Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Australia và những nỗ lực của Bộ Quốc phòng Australia trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với ASEAN. Trong đó có việc tổ chức đối thoại Quốc phòng cấp cao Australia - ASEAN lần đầu tiên (tháng 5/20250).

Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Australia trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; hợp tác quân binh chủng, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới; thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác đối tác Gìn giữ hòa bình được ký kết vào cuối tháng 7 vừa qua; phối hợp trong các hoạt động đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.

Hai bên ký kế hoạch hợp tác 3 năm 2025 - 2027.

Hợp tác đào tạo là nền tảng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Bộ Quốc phòng Australia xem xét tăng số lượng các suất học bổng đào tạo đại học và thạc sĩ một số chuyên ngành mà Việt Nam có nhu cầu.

Việt Nam hoan nghênh Australia tiếp tục cử quân nhân sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và khóa học quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Phó tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Australia và hợp tác quốc phòng đã trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước.

Ông Hugh Jeffrey mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tìm hiểu mở rộng lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với nhu cầu, tiềm năng và lợi ích hai nước.

Phó tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey.

Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách Quốc phòng “4 không”.

Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Phó tổng thư ký Hugh Jeffrey cho rằng, Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, Australia ủng hộ quan điểm tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.