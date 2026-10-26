Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết vừa thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Sáng 26/10, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt được thử thách qua chặng đường dài lịch sử hơn 76 năm qua.

Trong đường lối đối ngoại, Việt Nam chủ trương nhất quán đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ba Lan - là một đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vui mừng, xúc động thăm lại Việt Nam sau 16 năm; chứng kiến những thành tựu vượt bậc của Việt Nam, khâm phục tốc độ phát triển kinh tế, coi đây là một điển hình trên thế giới về phát triển dựa trên sự cần cù, sáng tạo, trí tuệ.

Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á và là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á. Hai nước có điểm tương đồng và điều tự hào là đã vươn lên sau chiến tranh với nỗ lực tái thiết và phát triển đất nước khiến thế giới khâm phục.

Thủ tướng: Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Ba Lan

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, về quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Về kinh tế - thương mại và đầu tư, hai lãnh đạo đánh giá cao việc kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024 còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030, trong đó hai bên cần tận dụng tối đa vị trí là cửa ngõ của Ba Lan và Việt Nam trong tiếp cận thị trường EU và ASEAN.

Việt Nam và Ba Lan sẽ tạo những điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghiệp chế biến, chế tạo, dược phẩm; trong đó chú trọng những dự án “hải đăng” tại mỗi nước, minh chứng rõ nét nhất là dự án đầu tư của FPT Software tại Ba Lan. Hai bên đánh giá cao và hoan nghênh Hãng hàng không LOT mở lại đường bay thẳng giữa hai nước.

Thủ tướng Ba Lan: Ba Lan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ theo hướng thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng hợp tác; phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đánh giá cao việc Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); đồng thời đề nghị Ba Lan tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định; thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam...

Về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Ba Lan tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam an tâm sinh sống, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ba Lan, phát huy vai trò là cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Donald Tusk chia sẻ bản thân luôn dành tình cảm gắn bó với Việt Nam từ những năm tháng tuổi trẻ tại thành phố quê hương Gdansk. Thủ tướng Ba Lan cảm ơn Việt Nam đã xây dựng và duy tu tượng đài tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), người có đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Huế, Mỹ Sơn và Hội An.

Hai bên hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Ba Lan

Sau hội đàm, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Ba Lan và kế hoạch hành động tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026-2030.

Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Việt Nam và Ba Lan sẽ xem xét về miễn thị thực cho một số nhóm đối tượng

Tại cuộc gặp báo chí sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ quý báu của Ba Lan trong suốt chiều dài lịch sử.

Ông nêu về sứ mệnh hòa bình của con tàu Kilinski (mang tên Anh hùng Ba Lan Jan Kilinski) đã chuyên chở cán bộ, chiến sĩ, học sinh và đồng bào miền Nam ra Bắc giai đoạn 1954-1955 đến những công trình giáo dục, y tế như Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại Nghệ An, Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, Nhà máy đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh; dấu ấn của chuyên gia Ba Lan trong việc bảo tồn các di sản của Việt Nam như di tích cố đô Huế, Tháp Chàm ở Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau hội đàm

Đặc biệt, các thế hệ sinh viên Việt Nam trưởng thành từ Ba Lan đã trở thành cầu nối bền chặt, góp phần vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Việt Nam ghi nhận đề nghị của Ba Lan và sẽ xem xét tích cực khả năng mở rộng phạm vi miễn thị thực cho công dân Ba Lan, phù hợp với luật pháp và quy định của Việt Nam; đề nghị Ba Lan cũng xem xét tích cực miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Ba Lan sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc

"Chúng tôi xác định Ba Lan là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu; đồng thời, nỗ lực để Việt Nam trở thành cửa ngõ quan trọng, là điểm đến và là nền tảng để các doanh nghiệp Ba Lan cùng các nước EU tiếp cận thị trường ASEAN đầy năng động", Thủ tướng phát biểu.

Hai bên thống nhất mở rộng kết nối, hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của hai nước; tăng số học bổng; tăng cường hợp tác về công nghiệp văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn; trùng tu di tích lịch sử; thúc đẩy hợp tác thể thao, trao đổi giữa Ủy ban Olympic hai nước.

Việt Nam đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan đã chính thức công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội...

Hai Thủ tướng gặp gỡ báo chí sau hội đàm

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết cuộc hội đàm rất thực chất để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, phục vụ lợi ích của hai bên.

Quan hệ hai nước vẫn được vun đắp bền vững với mối liên hệ sâu sắc, tình cảm tốt đẹp và đạt nhiều kết quả. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan rất đông đảo và có nhiều đóng góp được công nhận.

Thủ tướng Donald Tusk phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí

Ông cũng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và chưa được khai thác đầy đủ; trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình cao và Ba Lan vừa mới gia nhập nhóm những nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Ba Lan đánh giá việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai nước, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á của Ba Lan.

Việt Nam đang ngày càng nổi tiếng hơn đối với các du khách Ba Lan, các doanh nghiệp và cả giới học thuật, cộng đồng nghiên cứu, khoa học công nghệ của Ba Lan.

Thủ tướng Donald Tusk cũng bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường kết nối, trong đó có việc thúc đẩy các đường bay trực tiếp, qua đó tạo thuận lợi cho du lịch, giao thương và giao lưu giữa người dân hai nước.