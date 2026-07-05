Năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam đạt 514,7 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.066 USD. Ngân hàng Thế giới đã xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người đạt 4.970 USD năm 2025.
Việt Nam chính thức vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Đây là thành quả của gần 40 năm đổi mới, mở ra chặng đường mới hướng tới mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045.
Ngân hàng Thế giới (WB) đã xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng lên 4.970 USD trong năm 2025.