Theo bảng phân loại mới của WB, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD trong năm 2025, vượt ngưỡng 4.636 USD để gia nhập nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao.

Báo cáo cho biết mức tăng này phản ánh đà tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực của Việt Nam trong hai năm gần đây. Trong hai năm 2024-2025, xuất khẩu tăng hơn 15%, còn tăng trưởng kinh tế (GDP) lần lượt đạt 7% và 8%. Trong giai đoạn 2021-2025, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm.

Cùng với Việt Nam, có 5 quốc gia khác được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên thu nhập trung bình cao, gồm Philippines, Sri Lanka, Jordan, Micronesia và một nền kinh tế khác theo danh sách cập nhật của WB.

Theo tiêu chí phân loại năm 2025 của WB, các nền kinh tế có GNI bình quân đầu người từ 1.176-4.635 USD được xếp vào nhóm thu nhập trung bình thấp; từ 4.636-14.375 USD thuộc nhóm thu nhập trung bình cao; trên 14.375 USD là nhóm thu nhập cao; còn từ 1.175 USD trở xuống là nhóm thu nhập thấp.

So với năm trước, các ngưỡng này đều được điều chỉnh tăng nhẹ do tác động của lạm phát.

Việt Nam ghi nhận tăng trưởng kinh tế cao. Ảnh: Nam Khánh

Năm 2024, Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện để gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao khi GNI bình quân đầu người đạt 4.490 USD. Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia đã nằm trong nhóm này với GNI bình quân đầu người lần lượt đạt 7.100 USD và 4.910 USD. Philippines khi đó đạt 4.470 USD, chưa vượt ngưỡng.

Sang năm 2025, WB cho biết GNI bình quân đầu người của Thái Lan tăng lên 7.690 USD, Indonesia đạt 5.120 USD, còn Philippines cũng chính thức được nâng hạng.

Theo WB, thu nhập quốc dân (GNI) được tính bằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cộng với chênh lệch thu nhập của người lao động và thu nhập từ sở hữu tài sản giữa trong nước và nước ngoài. Chỉ tiêu này phản ánh đầy đủ hơn mức thu nhập thực tế của một quốc gia so với GDP.

Dữ liệu của WB cho thấy GNI bình quân đầu người của Việt Nam liên tục cải thiện trong những năm gần đây, đạt 3.590 USD năm 2021, 4.020 USD năm 2022, 4.180 USD năm 2023, 4.490 USD năm 2024 và 4.970 USD trong năm 2025.

Theo Cục Thống kê, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo giá hiện hành năm 2025 đạt khoảng 5.026 USD, tăng từ mức 4.700 USD của năm 2024.

Nếu xét theo GDP bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương (PPP), Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) của Anh cho biết Việt Nam đạt khoảng 16.193 USD trong năm 2024. Tuy nhiên, việc WB phân loại mức thu nhập của các quốc gia không dựa vào GDP bình quân đầu người hay GDP theo PPP mà dựa trên chỉ tiêu GNI bình quân đầu người.