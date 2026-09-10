Theo VietABank, trong năm 2019, ngân hàng đã tạm thực hiện kết chuyển trạng thái đối với các khoản vay của nhóm khách hàng liên quan đến hoạt động tín dụng được xác định có dấu hiệu lừa đảo tại Phòng giao dịch Đông Đô sang khoản phải thu chờ xử lý.

Ngày 3/6/2025, VietABank thực hiện khấu trừ tiền trong tài khoản và hạch toán giảm các khoản phải thu đối với các sổ tiết kiệm theo quyết định của cơ quan thi hành án dân sự.

Sau các khoản đã được xử lý, số tiền 74,9 tỷ đồng được ngân hàng ghi nhận là khoản phải thu còn chờ quyết định xử lý tiếp theo của cơ quan thi hành án dân sự.

Đáng chú ý, ngày 11/8/2026, VietABank cho biết đã nhận được hơn 66,697 tỷ đồng theo Quyết định thi hành án số 1412/TD/2025 ngày 14/3/2025 của Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Đây là khoản tiền được thu hồi sau thời điểm lập báo cáo tài chính bán niên, tức ngày 30/6/2026.

Khoản phải thu liên quan đến vụ việc tại phòng giao dịch Đông Đô. Nguồn: BCTC 6 tháng đầu năm 2026 VietABank.

Trước đó, báo cáo tài chính năm 2024 của VietABank ghi nhận khoản phải thu liên quan đến sự vụ tại Phòng giao dịch Đông Đô lên đến gần 232,6 tỷ đồng (1/1/2024). Sau đó, khoản này được tăng lên gần 299,1 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2024, trước khi giảm xuống còn 74,9 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Số liệu về khoản phải thu chờ xử lý liên quan đến sự vụ tại Phòng giao dịch Đông Đô thời điểm 2024.

Bên cạnh khoản phải thu, báo cáo tài chính bán niên 2026 còn ghi nhận tại mục “Các khoản nợ khác” khoản 15,437 tỷ đồng, được diễn giải là khoản “phải trả chờ xử lý liên quan đến sự vụ tại Phòng giao dịch Đông Đô”.

Theo thuyết minh của ngân hàng, đây là khoản phải trả chờ xử lý liên quan đến nhóm khách hàng tại Phòng giao dịch Đông Đô, sau khi ngân hàng tạm thực hiện kết chuyển trạng thái từ tiền gửi tiết kiệm đối với các sổ tiết kiệm được xác định có dấu hiệu lừa đảo.

VietABank cho biết đã thực hiện khấu trừ tiền trong tài khoản và hạch toán giảm các khoản phải thu đối với các sổ tiết kiệm theo quyết định của cơ quan thi hành án dân sự.

Phần còn lại 15,437 tỷ đồng được ghi nhận là khoản phải trả chờ xử lý tiếp theo sau các quyết định của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Vụ việc nói trên liên quan đến “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và một số đối tượng, được đưa ra xét xử năm 2023. Theo thông cáo báo chí của VietABank vào năm 2019, ngân hàng này cho hay từ giữa năm 2018, nhóm khách hàng, trong đó có Nguyễn Thị Hà Thành, bắt đầu giao dịch tại VietABank thông qua việc mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu.

Sau đó, nhóm này sử dụng các sổ tiết kiệm để cầm cố, vay số tiền lên tới 98,5% giá trị sổ. Bằng thủ đoạn này, giá trị giao dịch trên các sổ tiết kiệm lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong khi số tiền thực tế được gửi vào ngân hàng còn lại rất ít (chênh lệch giữa tiền gửi và tiền vay). Đồng thời chuyển tiền qua lại lẫn nhau trong đó có chuyển và nhận tiền với Nguyễn Thị Hà Thành trên hệ thống Ngân hàng Việt Á tại các chi nhánh khác nhau

Nhận thấy các giao dịch có dấu hiệu bất thường, như liên tục mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu rồi cầm cố để vay và rút tiền, đầu tháng 12/2018, VietABank đã gửi đơn tới Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị điều tra.

Ngoài VietABank, nhóm đối tượng này còn thực hiện hành vi lừa đảo tại hai ngân hàng thương mại khác.