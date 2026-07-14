Đồng hành cùng các mục tiêu phát triển quốc gia

Sáu tháng đầu năm 2026, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với phát triển kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc hội nghị

Vietcombank tiếp tục dẫn dắt dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, tài chính xanh, thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia như LNG Quảng Trạch II, Lô B - Ô Môn, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tuyến metro Hà Nội và TP.HCM. Đến hết tháng 5/2026, tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên tăng gần 8%, chiếm khoảng 34% tổng quy mô tín dụng. Vietcombank cũng triển khai 10 chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn tới 2% so với mặt bằng bình quân chỉ trong nửa đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đại diện Đảng bộ ngân hàng đón nhận cờ thi đua của Đảng ủy Chính phủ vì đã có thành tích trong nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025

Bên cạnh đó, Vietcombank thúc đẩy xây dựng hạ tầng tài chính số quốc gia, mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, đồng hành cùng quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội với cam kết dành gần 400 tỷ đồng cho các chương trình an sinh trong năm 2026.

Mở rộng dư địa tăng trưởng từ những phân khúc chiến lược

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%. Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng với dư nợ tăng trên 16%; dư nợ phân khúc SME tăng 10,4%. Doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16,1%, thị phần đạt 18,6%; doanh số mua bán ngoại tệ tăng 20,3%, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng đối ngoại.

Đại diện Đảng ủy Chính phủ, ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Chuyên trách trao cờ và tặng hoa cho đại diện 3 Đảng bộ trực thuộc Vietcombank được công nhận đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu giai đoạn 2021-2025, gồm: Đảng bộ Chi nhánh Sở Giao dịch, Chi nhánh Thành Công và Chi nhánh Hưng Yên

Ở phân khúc bán lẻ, hệ sinh thái VCB Digibank, Merchant App, OneQR, VCB Tablet và kết nối với cơ quan Thuế giúp số lượng hộ kinh doanh tăng 145% so với năm 2025. Vietcombank cũng trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai thanh toán QR xuyên biên giới tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua Alipay+.

Trao bằng khen của Đảng ủy Chính phủ tặng Đảng bộ Vietcombank vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và tặng bằng khen cho cá nhân ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên phải) vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Nền tảng tài chính tiếp tục vững chắc với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,14%. Từ tháng 3/2026, Vietcombank trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng phương pháp tiêu chuẩn theo Basel III. Moody's tiếp tục nâng triển vọng tín nhiệm của Vietcombank từ "Ổn định" lên "Tích cực".

Tăng tốc chuyển đổi số, củng cố nền tảng phát triển dài hạn

Nửa đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới khi chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh theo chiều sâu với việc triển khai đồng bộ các giải pháp AI, tự động hóa quy trình (RPA), nền tảng D-One và mô hình End-to-End. Hệ sinh thái số hiện kết nối hơn 1.700 đối tác. Vietcombank giữ vững vị thế ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam, là ngân hàng Việt Nam duy nhất thuộc Top 10 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới theo Brand Finance.

Trao tặng giấy khen và hoa chúc mừng 15 chi nhánh tiêu biểu trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Với nền tảng tài chính vững chắc, năng lực quản trị ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế cùng chiến lược phát triển gắn với các mục tiêu lớn của đất nước, Vietcombank đang tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế trên hành trình phát triển nhanh, bền vững.

(Nguồn: Vietcombank)