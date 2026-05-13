Khởi đầu mới chỉ bằng một vài thao tác

Không cần hồ sơ giấy và không cần đến quầy, dễ dàng thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, chủ doanh nghiệp có thể nhanh chóng sở hữu tài khoản thanh toán online (TKTT/ eKYC) để sẵn sàng giao dịch trên VietinBank eFAST. Đây là trải nghiệm ngân hàng số hiện đại được VietinBank thiết kế dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Dịch vụ được kỳ vọng mang đến cho các doanh nhân những trải nghiệm cá nhân hóa, phù hợp phong cách sống hiện đại khi có thể mở TKTT ngay trên thiết bị điện tử thông minh, bất cứ khi nào và ở đâu, tận hưởng sự chủ động và linh hoạt trong giao dịch ngân hàng. Đặc biệt, ngay khi khách hàng mở tài khoản online thành công sẽ nhận được ngay những ưu đãi trên VietinBank eFAST: Tặng TKTT số đẹp và chữ kí số sử dụng 1 lần; Miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài hệ thống; chi lương; nộp Ngân sách Nhà nước và tối đa 2 thiết bị OTP.

Gia tăng giá trị dòng tiền

VietinBank lần đầu tiên triển khai chương trình ưu đãi cộng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tự động trên nền tảng số VietinBank eFAST. Chương trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xu hướng giao dịch số, “sinh lời” tối ưu dòng tiền dành cho khách hàng SME mới tại VietinBank.

Mức lãi suất ưu đãi được thiết kế cạnh tranh theo từng kỳ hạn và quy mô khoản tiền gửi.

Đáng chú ý, toàn bộ mức ưu đãi lãi suất đã được tích hợp sẵn trên nền tảng VietinBank eFAST, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và giao dịch nhanh chóng. Thông qua chương trình này, VietinBank tiếp tục khẳng định định hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang kênh số mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp và gia tăng lợi ích của khách hàng.

Giao thương thịnh vượng

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, chi phí tài chính, chi phí giao dịch quốc tế và rủi ro tỷ giá vẫn là những thách thức đáng kể đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp SME.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, VietinBank triển khai chương trình ưu đãi SME Global Boost dành cho doanh nghiệp lần đầu sử dụng các dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ tại ngân hàng. Doanh nghiệp tham gia được ưu đãi lên tới 100% phí chuyển tiền ngoại tệ đi và đến, đồng thời giảm tới 70% phí dịch vụ tài trợ thương mại đối với các nghiệp vụ như thư tín dụng (L/C), nhờ thu và các dịch vụ liên quan. Khách hàng khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại VietinBank có thể được hưởng ưu đãi tỷ giá lên tới 120 điểm tại quầy và 200 điểm trên kênh online.

VietinBank là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam sáu năm liên tiếp do The Asian Banker (2020 - 2026) bình chọn, đồng thời cũng lọt Top 10 ngân hàng SME tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2023. Để được tư vấn về dịch vụ phát hành bảo lãnh của VietinBank, vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc, Tổng đài Hỗ trợ khách hàng 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn

(Nguồn: VietinBank)