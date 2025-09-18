Sự kiện này mở ra hành trình trải nghiệm mới, nơi khách hàng tận hưởng trọn vẹn những quyền lợi độc đáo và giá trị từ hai nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu hiện nay.

Nhờ sự liên kết, Hội viên SkyJoy x LynkiD có thể dễ dàng quy đổi điểm thưởng giữa hai nền tảng SkyJoy và LynkiD: chuyển điểm SkyPoint sang điểm LynkiD ngay trên ứng dụng SkyJoy, hoặc đổi điểm LynkiD thành điểm SkyPoint trực tiếp trên ứng dụng LynkiD.

Song song, là cơ hội tham gia hàng loạt hoạt động tích điểm - đổi quà - nhận ưu đãi liên kết hấp dẫn từ hệ thống đối tác đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của cả hai bên.

GalaxyJoy và LynkiD chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Bà Hoa Lan Hương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GalaxyJoy - đơn vị phát triển và vận hành SKyJoy chia sẻ: “Với cột mốc hợp tác quan trọng này, Vietjet SkyJoy và LynkiD cùng hướng đến việc mang lại trải nghiệm bất tận cho Hội viên và gia tăng giá trị cho từng điểm thưởng. Hội viên không còn giới hạn trong một nền tảng, thay vào đó có thể mở rộng sang toàn bộ hệ sinh thái đối tác của cả hai, biến mỗi giao dịch thành cơ hội tận hưởng ưu đãi mới mẻ, hấp dẫn hơn”.

Việc liên kết tài khoản giữa SkyJoy và LynkiD được thiết lập trên cơ sở tự nguyện, nhằm mở rộng quyền lợi và khả năng tiếp cận các chương trình khuyến mại, chính sách quy đổi điểm, và ưu đãi dành riêng cho khách hàng đã liên kết tài khoản; cung cấp cho khách hàng trải nghiệm nhất quán, thuận tiện, và được cá nhân hóa theo nhu cầu sử dụng dịch vụ của từng người dùng.

Hiện tính năng liên kết tài khoản đã sẵn sàng trên cả hai ứng dụng, cho phép hội viên kích hoạt dễ dàng và ngay lập tức trải nghiệm những quyền lợi vượt trội. Đây là bước khởi đầu cho hành trình đồng hành giữa Vietjet SkyJoy và LynkiD, hứa hẹn mang đến trải nghiệm phong phú và giá trị gia tăng cho khách hàng trong thời gian tới.

Liên kết trên 2 ứng dụng Vietjet SkyJoy - LynkiD

Vietjet SkyJoy ra mắt tháng 5/2023, đã nhanh chóng thu hút hàng triệu hội viên, khẳng định vị thế là một trong những chương trình khách hàng thân thiết hàng không - du lịch hàng đầu tại Việt Nam. Hội viên có thể tích lũy SkyPoint từ các chuyến bay cùng Vietjet, dịch vụ ngân hàng, du lịch, mua sắm… và đổi lấy nhiều phần quà hấp dẫn như vé máy bay, voucher của hơn 250 đối tác uy tín trong các lĩnh vực du lịch, ẩm thực, giải trí, mua sắm.

Trong khi đó, LynkiD gây ấn tượng nhờ nền tảng tích điểm - đổi trải nghiệm trẻ trung, tiện lợi và linh hoạt, kết nối mạng lưới đối tác phong phú trong đời sống hàng ngày, từ đó mang đến cho người dùng những lựa chọn phong phú và ưu đãi thiết thực.

Hướng dẫn liên kết tài khoản:

Hội viên Vietjet SkyJoy chỉ cần mở ứng dụng SkyJoy, chọn mục Liên kết tài khoản, sau đó chọn Đối tác LynkiD và điền thông tin theo yêu cầu để hoàn tất. Hội viên LynkiD cũng có thể thực hiện thao tác tương tự ngay trên ứng dụng LynkiD.

Ứng dụng SkyJoy có mặt trên cả App Store và Google Play Store. Tải ngay tại: https://skyjoy.go.link/bsf0c

Thông tin chi tiết về Vietjet SkyJoy và quyền lợi hội viên tại:

https://skyjoy.vietjetair.com/

