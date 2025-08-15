Trong 7 tháng đầu năm, toàn ngành hàng không nội địa ghi nhận 1.097 chuyến bay bị hủy, tương đương tỷ lệ 0,7%.
Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng khai thác chuyến bay của ngành hàng không nội địa tiếp tục tăng trong 7 tháng đầu năm 2025 với tổng số 164.577 chuyến bay, cao hơn con số 154.276 chuyến của cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình toàn ngành giảm 11 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 62,7%.
Bamboo Airways dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ, với 80,1% chuyến bay đúng giờ, Pacific Airlines và VASCO lần lượt đạt 79,2% và 79,1%. Vietnam Airlines đạt 70%, Vietravel Airlines đạt 68,5%, còn Vietjet Air chỉ đạt 51,6% - thấp hơn mức trung bình toàn ngành.
Cũng trong 7 tháng đầu năm, toàn ngành ghi nhận 1.097 chuyến bay bị hủy (0,7%). Bamboo Airways là hãng ít hủy chuyến nhất (0,1%), tiếp theo là Vietjet Air (0,6%), Vietnam Airlines (0,8%), Pacific Airlines (0,9%) và Vietravel Airlines (1,2%). VASCO có tỷ lệ hủy chuyến cao nhất (1,4%).
Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, trước kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, lượng khách quốc tế và nội địa qua sân bay dự kiến tăng mạnh, ngày cao điểm có thể đạt gần 110.000 lượt khách và 638 chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với các hãng hàng không, chuẩn bị phương án tối ưu phục vụ hành khách. Tương tự, Tại Tân Sơn Nhất, các hãng cũng bố trí khai thác nhà ga T3 nhằm tăng năng lực phục vụ, giảm tải cho nhà ga T1.
Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp 2/9
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp Quốc khánh.
Từ 26/8 đến hết 4/9: áp dụng cấp độ 1 tại tất cả cảng hàng không, sân bay và cơ sở dịch vụ không lưu. Từ 12/8 đến 25/8 và 5/9 đến 7/9: tăng tuần tra, giám sát bằng camera, kiểm soát hành lý không rõ chủ, thường xuyên kiểm tra khu vực vệ sinh, thùng rác, khuất tầm nhìn. Ngoài ra, tăng tần suất kiểm tra ngẫu nhiên, soi chiếu hành khách, hành lý, người và đồ vật ra/vào khu vực hạn chế; siết chặt giám sát của hệ thống chỉ huy, quản lý các cấp.
Chuyến bay VN7569 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi Cam Ranh lúc 20h35 ngày 29/6 đã phải điều chỉnh hành trình, chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng do một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe.