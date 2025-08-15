Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng khai thác chuyến bay của ngành hàng không nội địa tiếp tục tăng trong 7 tháng đầu năm 2025 với tổng số 164.577 chuyến bay, cao hơn con số 154.276 chuyến của cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình toàn ngành giảm 11 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 62,7%.

Trong 7 tháng đầu năm có hơn 1.000 chuyến bay bị hủy. Ảnh: Phan Công

Bamboo Airways dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ, với 80,1% chuyến bay đúng giờ, Pacific Airlines và VASCO lần lượt đạt 79,2% và 79,1%. Vietnam Airlines đạt 70%, Vietravel Airlines đạt 68,5%, còn Vietjet Air chỉ đạt 51,6% - thấp hơn mức trung bình toàn ngành.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, toàn ngành ghi nhận 1.097 chuyến bay bị hủy (0,7%). Bamboo Airways là hãng ít hủy chuyến nhất (0,1%), tiếp theo là Vietjet Air (0,6%), Vietnam Airlines (0,8%), Pacific Airlines (0,9%) và Vietravel Airlines (1,2%). VASCO có tỷ lệ hủy chuyến cao nhất (1,4%).

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, trước kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, lượng khách quốc tế và nội địa qua sân bay dự kiến tăng mạnh, ngày cao điểm có thể đạt gần 110.000 lượt khách và 638 chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với các hãng hàng không, chuẩn bị phương án tối ưu phục vụ hành khách. Tương tự, Tại Tân Sơn Nhất, các hãng cũng bố trí khai thác nhà ga T3 nhằm tăng năng lực phục vụ, giảm tải cho nhà ga T1.