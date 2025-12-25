Chuyến bay khai trương với tàu bay Boeing 737-8, mở đầu cho kế hoạch khai thác 50 tàu bay thế hệ mới tại Thái Lan đến năm 2028, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao và mở rộng mạng bay của Vietjet Thái Lan.

Boeing 737-8 được trang bị khí động học cải tiến và động cơ LEAP-1B thế hệ mới, tương thích hoàn toàn với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), giúp giảm 15–20% lượng khí thải CO2 và giảm tới 50% tiếng ồn theo tiêu chuẩn ICAO. Thiết kế Boeing Sky Interior giúp hành khách tận hưởng hành trình thoải mái và trọn vẹn.

Tại Việt Nam, Vietjet tiếp tục khai thác đội tàu Airbus. Với kinh nghiệm vận hành các dòng tàu bay thế hệ mới và hệ sinh thái đối tác toàn cầu, Vietjet đang phát triển mạnh mẽ mạng bay tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và từng bước mở rộng hiện diện toàn cầu.

Các cột mốc mới trong chiến lược phát triển đội bay tiếp tục giúp Vietjet thúc đẩy tăng trưởng hàng không và kinh tế khu vực, đồng thời mang đến những hành trình an toàn, chất lượng và đáng nhớ cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Vietjet Thái Lan đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác ngay dịp Giáng sinh và kỷ niệm chuyến bay đầu tiên của Vietjet

Chuyến bay khai trương tàu bay Boeing mới

(Nguồn: Vietjet)