Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành cao 123m, nằm nổi bật giữa khu nhà ga và hệ thống đường băng, được thiết kế theo hình búp sen cách điệu, kết hợp yếu tố hiện đại và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Được ví như “bộ não” của sân bay Long Thành, đài kiểm soát không lưu điều hành toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay.

Theo ghi nhận của VietNamNet, trước giờ máy bay Boeing 787 Dreamliner cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện chuyến hạ cánh đầu tiên xuống sân bay Long Thành, các kiểm soát viên không lưu đã rà soát từng thông số kỹ thuật, phương án dẫn đường và kịch bản xử lý tình huống, sẵn sàng cho thời khắc mang tính lịch sử.

Trong phòng điều hành, các kiểm soát viên theo dõi radar, xử lý từng thông số kỹ thuật và quan sát đường cất hạ cánh, bảo đảm an toàn khu bay trước khi tàu bay tiếp cận.

Quan sát bằng ống nhòm, kiểm soát viên phát hiện đàn chim bay thấp gần khu vực tiếp cận đường băng và lập tức báo cho bộ phận điều hành mặt đất để xử lý, bảo đảm an toàn bay.

Trước đó, một con vật nuôi xuất hiện trong khu vực đường băng cũng đã được phát hiện, thông tin được báo ngay về bộ phận điều hành mặt đất để triển khai phương án xử lý nhanh, bảo đảm an toàn cho chuyến bay chuẩn bị hạ cánh.

Chị Trần Thị Hồng Hạnh, kiểm soát viên không lưu, cho biết sân bay Long Thành hiện vẫn trong quá trình thi công hoàn thiện, với nhiều đơn vị cùng lúc hoạt động trong khu vực.

“Trong quá trình tàu bay tiếp cận và hạ cánh, nguy cơ vi phạm khu bay luôn phải tính đến. Các vi phạm có thể xuất phát từ con người hoặc động vật xâm nhập, vì vậy chúng tôi liên tục quan sát, theo dõi toàn bộ hệ thống đường băng để bảo đảm an toàn cho tàu bay khi hạ cánh cũng như trong giai đoạn thoát ly”, chị Hạnh nói.

Đúng 16h ngày 15/12, tàu bay mang số hiệu VN5001 do Vietnam Airlines khai thác hạ độ cao, chạm bánh xuống đường băng sân bay Long Thành dưới sự theo dõi chặt chẽ của đài kiểm soát không lưu.

Khi bánh máy bay chạm đường băng, tiếng vỗ tay, reo hò vang lên trong phòng điều hành. Những gương mặt căng thẳng dần giãn ra, ánh mắt lộ rõ niềm xúc động của các kiểm soát viên không lưu sau nhiều giờ tập trung cao độ.

Là một trong những người trực tiếp điều hành chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành, anh Nguyễn Phi Sơn (đứng giữa) cho biết, để chuẩn bị cho thời khắc này, đội ngũ kiểm soát viên đã trải qua quá trình huấn luyện kéo dài.

“Chúng tôi vừa háo hức, vừa lo lắng vì yêu cầu an toàn bay rất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ICAO”, anh Sơn nói.

Theo anh Sơn, các kiểm soát viên không lưu đã được huấn luyện làm chủ hệ thống trang thiết bị và phương thức bay mới tại sân bay Long Thành, phục vụ chuyến bay kỹ thuật và chuẩn bị cho ngày 19/12.

Những người có mặt tại đài kiểm soát không lưu đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc lịch sử khi chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình vận hành sân bay lớn nhất Việt Nam.

Đến 18h, tàu bay lăn ra đường băng, cất cánh trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, khép lại chuyến bay kỹ thuật. Thời điểm này, trời đã tối, các kiểm soát viên không lưu phải tập trung cao độ, giám sát chặt chẽ các thông số kỹ thuật và quy trình an toàn để bảo đảm chuyến bay cất cánh an toàn.