Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.232 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (21/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 73.030.078.650 đồng (hơn 73 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm ra 2 vé số trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá 3.254.058.500 đồng (hơn 3,2 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 2 vé số trúng độc đắc trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Dãy số may mắn trúng thưởng giải Jackpot 1 trong kỳ quay thưởng thứ 1.232 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 05 - 09 - 17 - 35 - 40 - 41 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 45.

Tấm vé trúng Jackpot 2 trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số đặc biệt là 44.

Giá trị trúng thưởng của giải Jackpot 2 hôm nay sẽ được chia đều cho 2 người.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà mỗi người trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay nhận về là gần 1,5 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.232 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 24 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 987 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 19.890 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Cách đây 2 ngày, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.231 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 19/8, hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,4 tỷ đồng. Chủ nhân của giải thưởng này sống tại TPHCM.