Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.250 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (2/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 31.587.845.700 đồng (hơn 31,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, không có vé số nào trúng giải độc đắc này.

Song hệ thống của Vietlott xác định có 1 vé số đã trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.176.427.300 đồng (gần 3,2 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.250 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 01 - 02 - 20 - 24 - 27 - 42 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 43.

Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 3,2 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Vé số trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 01 - 02 - 20 - 24 - 27 - 42. Vé số trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 43.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng Jackpot 1 nhận về là hơn 2,85 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.250 này, Vietlott đã tìm ra 10 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 571 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 11.630 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Cách đây 2 hôm, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 30/9, Vietlott cũng tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng này được bán ra tại thành phố Đà Nẵng.

Cũng tại kỳ quay lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power 6/55, Vietlott còn tìm được 2 vé số cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 7,5 tỷ đồng.

Vietlott cho hay 2 tấm vé số trúng thưởng Jackpot 2 này được bán ra tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.