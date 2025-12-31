Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.452 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (31/12), Hội đồng quay thưởng đã xác định 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 17.185.095.500 đồng (hơn 17 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay chứa dãy số may mắn 01 - 25 - 35 - 36 - 37 - 45.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 1,7 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 15,5 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.452 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, ngoài giải Jackpot trị giá hơn 17 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 12 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 960 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 17.568 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Gần đây, hội đồng quay thưởng của Vietlott liên tục tìm thấy khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45.

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.449 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 24/12, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 21,5 tỷ đồng. Tấm vé số trên được bán ra tại một điểm bán hàng ở TPHCM.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.443 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 10/12, Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá hơn 13,2 tỷ đồng. Vé số này được bán ra tại một điểm bán hàng của Vietlott ở Phú Thọ.

Trước đó 3 hôm, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.442 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối 7/12, Hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 18,2 tỷ đồng. Chủ nhân của tấm vé số này ở TPHCM.

Cách đó hơn 1 tuần, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 28/11, Vietlott cũng tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 62 tỷ đồng. Tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng của Vietlott ở Hà Nội.